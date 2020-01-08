Engellileri anlayabilmek empati parkuru oluşturdular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engellileri anlayabilmek empati parkuru oluşturdular - Son Dakika

Engellileri anlayabilmek empati parkuru oluşturdular

6 saat önce

'Gençlerin İyilik Ağacı Projesi' kapsamında Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından engelli bireylerle empati yapmak amacıyla engelli parkuru oluşturularak çeşitli aktiviteler yapıldı.

Engellileri anlayabilmek empati parkuru oluşturdular, System.String[]

'Gençlerin İyilik Ağacı Projesi' kapsamında Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından engelli bireylerle empati yapmak amacıyla engelli parkuru oluşturularak çeşitli aktiviteler yapıldı.


Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Gönüllü gençleri, Ulubey ilçesine bağlı 15 Temmuz Anadolu Lisesinde 'Gençlerin İyilik Ağacı Projesi' kapsamında engelli parkuru oluşturuldu. Farklı istasyonların yer aldığı etkinlikte lisede okuyan öğrenciler her parkurda aktif olarak yer aldı. Amaçlarının engelli bireylerle empati yapabilmek olduğunu belirten gençler, bu tür farkındalık oluşturan projeleri devam ettireceklerini bildirdi.


Gönüllü gençler bu projeyle amaçlarının engellileri anlamak için engelli olmaya gerek olmadığını belirterek, "Her insan bir engelli adayıdır. Biz de bu farkındalığı oluşturmak istedik. Bu etkinliğimizi başka okullarda da yaparak daha çok insanın bu konuda duyarlı olmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu. - UŞAK

Ulubey, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
20:11 Saraybosna'daki tarihi Osmanlı medresesinin 483'üncü yılı kutlandı - Son Dakika
20:10 Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracak - Son Dakika
20:07 "Uygun beslenme davranış, iletişim, motivasyon ve başarı konusunda önemli belirleyici" - Son Dakika
20:05 Galatasaray Kulübü: "Denetim kurulu görevine devam etmektedir" - Son Dakika
20:05 Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1 - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 20:13:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Engellileri anlayabilmek empati parkuru oluşturdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]