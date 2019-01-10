Engellileri Engelleyen Bir Uygulamaya Müsaade Etmeyeceğiz"

AK Parti İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de engellileri engelleyen uygulamalara müsaade etmeyeceklerini söyledi.
Zeybekci, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası
dolayısıyla görme engelli derneklerinin temsilcileriyle AK Parti İzmir İl Başkanlığında bir araya geldi.
Engelsizlerin engelliler için tasarlanan her yerde kolayca hayatını devam ettirebildiğini ancak engellilerin sadece engelsizler için tasarlanan yerlerde yaşamalarının imkansız olduğunu belirten Zeybekci, bu konuda görevin devletlere, kamuya, yerel yönetimlere düştüğünü dile getirdi.
Zeybekci, devletlerin aciz, yaşlı, engelli vatandaşlarının son nefesini dahi huzurlu ve rahat almasını sağlamak için milyarları gözünü kırpmadan harcadığında devlet olabileceğini vurgulayarak, AK Parti hükümetlerinin engellilerle ilgili bugüne kadar çok güzel şeyler yaptığını anlattı.
Dernek temsilcilerinin SGK
'nin beyaz baston ödemesinin düşük olduğunu söylediğine dikkati çeken Zeybekci, "Beyaz baston zorunlu bir ihtiyaç. Bunun ödemesinin sosyal güvenlik sistemi içinde yapılamamış olmasını teknik bir hata olarak görüyorum." dedi.
Zeybekci, Denizli
'de belediye başkanlığı yaptığını, şehri engellilerin başta sona engelle karşılaşmadan dolaşması için tasarladıklarını aktararak, yürüme engellilere ücretsiz tekerlekli sandalye veya doktor raporuna göre akülü tekerlekli sandalye verdiklerini ifade etti.
-"Kaldırım işgaline müsaade etmeyiz"
Zeybekci tarihi özellikleri olan bazı çarşılar dışında hiçbir yerde kaldırım işgaline müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:
" 1 Nisan
'dan itibaren bu şehrin kaldırımlarında, engelli engelsiz herkes için hak olan kaldırımlarda araç parkına asla müsaade etmeyeceğiz. 'Yeterli otopark var mı ki' diyenler olacak. Yeterli otopark imkanı 5 yıl içinde sağlanacak. Şehirde yüzde 90'ı açık olan 14 bin civarında otopark imkanı var. 5 yılda 70 bine çıkaracağız. Hiçbir şey kaldırım işgaline hak gösterilmez. Esnafımızla uzlaşarak yapacağız. Tarihi Kemeraltı
ve çevresiyle ilgili bölümler hariç. Bir yerel yönetimin, belediyenin görme engeli kardeşlerimize beyaz bastonu hediye etmesi sempatik olur. Biz bunu yapacağız. Seçim beyannamelerinde bunları yazmak sanki biraz ayıpmış gibi geliyor. Bir hak çünkü. Hakkını veriyorum deyip böyle bir çeşit övünç malzemesi getirmek yanlış bir şey. Bu şebekeden su veriyorum demek gibi. Bu hakların da siyaset üstü bir şekilde görülmesi, istismar edilmemesi gerekir. İzmir'de engellileri engelleyen bir uygulamaya müsaade etmeyeceğiz. Bunu şehrin anayasa haline getireceğiz."
-"İşgaller nedeniyle kaldırımlar yürünemez halde" Türkiye Beyazay Derneği
İzmir Şube Başkanı Salih Arıkan
da engellilerin sokaklarda özgürce, güvenli bir şekilde yürüyemediğini, işgaller nedeniyle kaldırımların yürünemez halde olduğunu kaydetti.
Belediyelerin dernekler arasında ayrımcı bir tutum gösterdiğini, şubenin boya badanasını dahi belediyelere yaptıramadıklarını savunan Arıkan, belediye otobüslerinde sesli uyarı sistemi, toplu taşımadaki aktarma sistemi, raylı sistem araçlarındaki eksik düzenlemelerin hayatlarını zorlaştırdığını anlattı.
Çağdaş Görmeyenler Derneği Başkanı Ufuk Özen de görme engellileri siyasi partilerin kolaylıkla hatırlamadığını, bu konuda AK Parti'nin duyarlılık gösterdiğini belirtti.
Engelliler olarak toplumun eşit birer bireyi olarak yaşamak istediklerini dile getiren Özen, beyaz bastonun görme engelliler için bağımsızlığın, toplumsal yaşama katılmanın aracı olduğunu söyledi.
Toplantının sonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dernek yöneticilerine 40 beyaz baston verildi.