Son Dakika Haberleri: Engellileri Kamuda En Çok İstihdam Eden İktidar Olduk"

Engellileri Kamuda En Çok İstihdam Eden İktidar Olduk"

16 dakika önce

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, engelli vatandaşların talep ve beklentilerinin karşılanmasının birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Engellileri Kamuda En Çok İstihdam Eden İktidar Olduk
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, engelli vatandaşların talep ve beklentilerinin karşılanmasının birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Milletvekili Şahin Tin, Özel İnsanlar Derneği'ni ziyaret ederek, dernek başkanı Aysun Tonel Karaaslan ve dernek üyeleri ile görüştü.

AK Parti hükümetleri döneminde, engellilerin sosyal hakları, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, üretim ve sosyal yaşama katılımlarını artırmak için devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldığını ifade eden Tin, şunları söyledi:

"Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onların talep ve beklentilerinin karşılanması bizim birinci derecede önceliklerimiz arasındadır. Türkiye'de özellikle son 16 yılda AK Parti iktidarı döneminde önemli adımlar attık. Evde yaşlısına, engellisine bakan bireylere devlet katkısı sağladık. Bakım maaşı adı altında devlet destekleri sunduk. Her engelli bireye geçimini sağlayabileceği ölçüde maddi destek ve kolaylıklar sağlamaya çalıştık. Kamu başta olmak üzere özel sektörde çalışmaları için iş hayatındaki yasaları yeniden dizayn ettik. Cumhuriyet tarihinde engellileri kamuda en çok istihdam eden iktidar olduk. Bugün sadece kamuda görev yapan engelli memur sayısı 56 bini bulmuş durumdadır."

Yaptıkları düzenlemeleri, engelli vatandaşlara lütuf olarak görmediklerine işaret eden Tin, "Bizim sizler için yaptıklarımız, hakkınız olan ama geciken konulardı. Elbette yeterli görmüyoruz. Bugün burada bulunma nedenimiz de sizlerden beklentilerinizi, önerilerinizi almak. Hep birlikte el ele vererek, işbirliği içinde sizler için hep daha iyisini yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Yarın bugünden daha iyi olsun diye uğraşacağız. Sizleri toplumun bir kesimi olarak değil, bir parçası olarak gördüğümüzü bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Özel İnsanlar Derneği Başkanı Aysun Tonel Karaaslan ve yönetim kurulu üyeleri, Milletvekili Şahin Tin'e ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:33 Kaynak: AA

Şahin TİN, Milletvekili, Güncel
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