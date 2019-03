Engellilerimizin Yanındayız"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ellerinden gelen her konuda engellilerin yanında olduklarını söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ellerinden gelen her konuda engellilerin yanında olduklarını söyledi.



Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep Şubesi tarafından, "Görme Engelli Eğitiminde Bireysel Farklılıklar ve Az Gören Eğitiminde Teknoloji ve Davranış Eğitimi ile İşlevsellik Arttırımı" paneli, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi.



Panelin açılışında konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana toplumda değer yaratan tüm grupları maddi ve manevi desteklediğini belirtti.



Koçer, şöyle konuştu:



"2003, 2004 yıllarından bu yana gerçekten sosyal anlamda görme engellilerimiz başta olmak üzere tüm engellilerimize yönelik çok önemli çalışmalar yapıldı, destekler ortaya çıktı ve bunlar devam ediyor, devam edecek. Hükümetimizde sosyal bir anlayış hakim. Önemli olan şu, engelli, engelsiz demeden gerçekten topluma kazandırmak noktasında eğitim alanında her zaman bu destekler devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin de görev süresi içerisinde bu tür projelere çok büyük destekler verdi. Türkiye'de ilk defa bir belediyede engelliler daire başkanlığı kuruldu. Kendisine bundan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum."



İleride gerçekleşmesi muhtemel görme engellilere yönelik çalıştaya Gaziantep'in ev sahipliği yapması gerektiğini kaydeden Koçer, "Böyle bir çalıştayın Gaziantep'te gerçekleşmesini canı gönülden destekliyorum. Elimizden gelen her konuda engellilerimizin yanındayız. Engellilerimizin, az gören, çok gören değil, gönül gözü gören insanlar arasında olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Dernek başkanı Nuran Özgül ise görme engellilere yönelik panellerin daha büyük çaptaki çalıştaylara dönüşmesi gerektiğini ifade etti.



Konuşmaların ardından, Milletvekili Koçer'e, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi'ye ve diğer katılımcılara plaket takdim edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Erdoğan'ın Tersini Söyledi: Anketlere Göre Hiçbir Sıkıntımız Yok

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı

Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız

Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı