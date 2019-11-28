Engellilerin aikido başarısı dünyaya örnek oluyor

Japon savunma sporu aikidoyu engellilerin de yapabileceğini göstermek için İzmir'de kurulan "Aikido Engel Tanımıyor" takımı, çevre coğrafyadaki ülkeler için de model olmaya hazırlanıyor.

Aikido antrenörü Engin Ergin, 2011'de ortopedik, görme, işitme, bedensel ve zihinsel engellilerin katılımıyla 15 sporcudan oluşturulan bir takım kurdu.

İlk etapta engellilerin rehabilitasyonunu amaçlayan takım, gösterdiği performansla ülkenin değişik kentlerinin yanı sıra Bulgaristan ve Azerbaycan'dan gösteri davetleri aldı.

Azerbaycan'daki gösteri sonrası bu ülkede de engellilerin oluşturduğu bir takımın kurulmasını sağlayan takım, bu modeli diğer ülkelere de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

- "Bizim okulumuza herkes gelsin çalışsın istiyoruz"

Takımın kurucusu aikido antrenörü Engin Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin bu sporda bedenlerini kullanmayı öğrendiklerini, motivasyon anlamında da çok iyi sonuçlar aldıkları takıma tüm engellileri kabul ettiklerini ifade etti.

Halen takımda ortopedik, görme, işitme, bedensel ve zihinsel engeli bulunan 15 sporcuyla çalıştıklarını, bu anlamıyla bir ilk olduklarını belirten Ergin, engellilerden ücret talep etmeden gönüllü eğitim verdiklerini aktardı.

Çevre ülkelerde gösteriler düzenleme planı çerçevesinde Azerbaycan'daki engelli dernekleriyle görüştüğünü, sıcak ilgiyle karşılaştığını anlatan Ergin, "İki devlet tek millet olma adına Azerbaycan'da da bunu yapmak istedim. Azerbaycan buna çok sıcak baktı ve resmi bir davet gönderdi. Bunun sonucunda da orada da bir 'Aikido Engel Tanımıyor Azerbaycan' takımını kurduk. Makedonya, Kazakistan ve Türkmenistan gibi diğer ülkelerde de böyle takımlar kurmak istiyorum. Bu yönde çalışma yapıyoruz." dedi.

Ergin, takımıyla 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda gösteri sunmak üzere hazırlandıklarını, bunun için sponsor arayışının da devam ettiğini dile getirdi.

- "İnsanları daha iyi anlamaya başladım"

Engelli aikidoculardan 55 yaşındaki Hayal Öksüz de çocuk felci geçirmesi sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını belirterek, 8 yıldır yaptığı aikidonun motive edici olduğunu ifade etti.

Aikidoyu herkesin yapabileceğini anlatan Öksüz, "Bizler çok daha rahatlıkla yapabiliyoruz. Ben 2011'de tanıştım bu sporla, o günden sonra gönül verdim. Bu içimizi rahatlatan bir spor olduğu için oradaki arkadaşlara öğretmek için gidiyoruz. Her sporu engellilerin de yapabildiğini göstermek amacıyla gidiyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Ozan Kaan Çevik de doğuştan diz altından sağ ayağının olmadığını ve protez bacak kullandığını aktardı.

Aikidoya 3 ay önce başladığını ve hayatında çok şeyin değiştiğini söyleyen Çevik, şöyle konuştu:

"Aikidoya başladığımdan beri kendime olan güvenim arttı. Kendime inanmayı öğrendim. Bu da beni pozitif yönde geliştirdi. İnsanları daha iyi anlamaya başladım. Burada çalıştığım arkadaşlarım da engelli. Onlarla kendimizi savunmayı, öğrenmeye başladık. İyi ki aikido ile tanışmışım.

Engelliyi engelli yapan bulunduğu ortamıdır. Biz burada aikido yaparken kendimize en iyi ortamı yaratıyoruz. Arkadaşlarımızı engelli olarak görmüyoruz. Onlar da bizi engelli olarak görmüyor. Anlayarak, dikkat ederek çalışıyoruz. Bence engel beyindedir. Aikidoda karşıdakinin gücünü ona karşı kullanmayı öğreniyoruz. Burada fiziksel güç uygulamıyoruz. Sadece karşıdakinin hareketlerine göre, kendimizi savunmayı öğreniyoruz."