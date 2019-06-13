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Engellilerin akülü araba sevinci

7 saat önce

) Yozgat'ın Sorgun Kaymakamlığının katkıları ile Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifinin ortaklaşa düzenlediği törenle 36 engelli vatandaşa akülü araba, 21 engelliye ise tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

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) Yozgat'ın Sorgun Kaymakamlığının katkıları ile Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifinin ortaklaşa düzenlediği törenle 36 engelli vatandaşa akülü araba, 21 engelliye ise tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törene Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Öcal, Sorgun Engelliler Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, engelli vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, Hollanda'da yaşayan Türk İş Adamlarından 36 adet akülü araba, 21 adet ise tekerlekli sandalye taleplerinin olduğunu, bu taleplerine iş adamlarının olumlu bir şekilde karşıladıklarını belirterek "Engelli kardeşlerimize vermemize bize yardımcı olan, başta bu işi organize eden gerek finans gerekse emek açısından Hollanda Türk iş adamlarımızdan Namık Öcal beye huzurlarınızda şükranlarımı sunarım. Maddi desteklerini esirgemeyen Hollanda'da yaşayan diğer tüm iş adamlarımızı da ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizlerde bir nebze engelli kardeşlerimize fayda sağlamış isek bu faydanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Buraya gelerek katkıda bulunan sizlere ve organizeye emeği geçenlere şükranlarımı sunarım"dedi.

Arslan, teslim edilen akülü ve tekerlekli sandalyelerin sadece Sorgun ilçe merkezinde olmadığını belirterek "Gümrük işlemlerinin ardından kime verilecekse raporlarının eşliğinde verilecek kişiler belirlendi. Sadece Sorgun değil, diğer ilçelerimizden ve özellikle köylerde yaşayan engelli kardeşlerimize dağıtmaya özen gösterdik"dedi.

Bu tür projelerin sosyal yardımlaşmanın çok güzel bir örneği olduğunu söyleyen Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ise, "Bütün engellilerin yaşam kalitesini yükseltecek, onların sosyal çevreye kavuşmaları için ne gerekiyorsa onu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz"dedi. Konuşmaların ardından 57 engelliye akülü ve tekerlekli sandalyeleri teslim edildi. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:00 Kaynak: İHA
Yozgat, Sorgun, Güncel
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