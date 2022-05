Engellilerin bir günlük askerlik sevinci - Son Dakika

Trabzon, Ordu, Bayburt ve Giresun'da engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenlerle bir günlüğüne asker oldu.

Trabzon 17'nci Komando Tugay Komutanlığı Şehit Üsteğmen H. Erdal Kurtoğlu Kışlası'nda düzenlenen törende, 63 engelliye bir günlük askerlik yaptırıldı.

Ailelerin de katıldığı törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, büyük anlamı olan bir törende bir araya geldiklerini belirterek, "Bu gençlerimizin, yavrularımızın gözlerinin parlaması, yüzlerinin gülmesi bizler için ayrı bir anlam ifade ediyor." dedi.

Ustaoğlu, her Türk'ün asker olarak doğduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ne olursa olsun bu yavrularımız da asker olarak doğdular. Burada vatana, millete hizmet etmek için bir günlük de olsa kutsal üniformayı giyip yemin ederek asker oldular. Ortamda güzel arkadaşlıklar edindiler. Bundan sonraki yaşamlarına unutulmayacak bir anı bıraktılar. Bu manada şahsım adına bu özel çocuklarımızı yetiştiren tüm anne, babaları tebrik ediyor ve hayırlı olsun diliyorum."

Törende asker üniforması giyen engelliler, kısa eğitimin ardından yemin etti.

Ordu

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene aileleriyle gelen zihinsel ve bedensel engelli 30 kişi, bir günlük eğitim için üniforma giydi.

Vali Tuncay Sonel, törende yaptığı konuşmada, yurt içi ve yurt dışında yürütülen terör operasyonlarına değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımızın koordinasyonunda teröristle mücadelede çok başarılar elde edilmiştir." dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından silah ve Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak yemin eden engelliler, bir günlüğüne asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Törene, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, dernek başkanları ve yöneticileri ile askeri erkan katıldı.

Bayburt

17. Tugay Komando Komutan Yardımcılığındaki programda, 9 engelliye bir günlük temsili askerlik yaptırıldı.

Aileleriyle komutanlığına gelen engelliler, üniformalarını giydikten sonra esas duruş, selam verme, tören yürüyüşü gibi temel askerlik eğitimi aldı.

Daha sonra yemin töreninin yapılacağı alana geçen engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyarak yemin etti.

Törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, sembolik değeri yüksek bir buluşma içerisinde olduklarını söyledi.

Türk milletinin her bir ferdinin Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almayı onur saydığını belirten Epcim, " Türkiye'nin en büyük gücü hiç kuşkusuz her koşulda mücadele verebilme kapasitesine sahip, dünyanın en önemli ordularından bir olan bir orduya sahip olmasıdır. Her birimiz için de Türk ordusuna katkı sunmak bir onur vesilesidir. Bu manada bugünkü bu törende görev alan erlerimizi, yemin töreninde bulunan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyduğumuzu beyan ediyorum." dedi.

Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun'un konuşmasının ardından yemin ederek askerlik görevlerini tamamlayan erlere hizmet belgeleri verildi.

Törene, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile asker aileleri katıldı.

Giresun

Giresun'da da 8 engelli bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdi.

Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Kışlası'nda düzenlenen törende engelliler, Türk bayrağına el basarak yemin etti, bayrak geçişiyle de protokolü selamladı.

Vali Enver Ünlü'nün terhis belgesi ve hediyeler verdiği engelliler, sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Törene, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.