Engellilerin en yakın rampalı otobüse ulaşmasını sağlayan uygulama kullanımda - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden iki lise öğretmeni ve bir mühendisin geliştirdiği, tekerlekli sandalye kullanan kişilerin, durağa en yakın engelli rampası bulunan otobüsün şoförüne ulaşmasını sağlayan "Engelsiz Ulaşı-n" isimli proje, uygulamaya geçirildi.

Turkcell ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle gerçekleştirilen "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi"nde ikincilik kazanan engellilere yönelik mobil uygulaması, Büyükşehir Belediyesince kullanıma sunuldu.

Öğretmenler Gamze Hatice Bilen ve Derya Uzmay Okutan ile bilgisayar mühendisi Hazal Çelik, engellilerin toplu ulaşımda yaşadığı bazı sıkıntıları aşabilmesine katkı sağlamak üzere "Engelsiz Ulaşı-n" adlı projeyi hazırladı.

"Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" kapsamında geçen yıl kasım ayındaki törende ikincilikle ödüllendirilen sistem, Ankara Büyükşehir Belediyesince hazırlanarak 14 Şubat'ta Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından tanıtılıp Ankaralıların kullanımına sunulan "Başkent Mobil" uygulamasına entegre edildi.

Sistem, EGO otobüsüne tekerlekli sandalyesiyle binecek yolcunun, bulunduğu yeri şoföre bildirmesini sağlıyor. Akıllı telefonuna uygulamayı indiren kullanıcı, "Engelli Yolcu Bildirimi"ne tıklayarak o durağa en yakın saatte gelecek engelli rampasına sahip otobüsün şoförüne bildirimde bulunuyor. Şoför de durağa geldiğinde zaman kaybı olmadan engelli rampasını açıp yolcunun kolay bir şekilde araca binmesini sağlıyor.

"Patent başvurusunda bulunduk"

Projenin mimarlarından bilgisayar öğretmeni Gamze Hatice Bilen, AA muhabirine, bu çalışmayla duraklarda engelli vatandaşlara kolaylık sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

"Geleceği Yazan Kadınlar Projesi"ni öğrenince topluma faydalı olabilecek bir fikir geliştirmek istediklerini belirten Bilen, "Katılımcılara android eğitimi de veriyorlardı. TOBB Üniversitesinde 4 aylık eğitim aldık. Eğitim sırasında Hazal Çelik arkadaşımız da bize katıldı. Kendi aramızda ne yapabileceğimizi araştırırken Derya arkadaşım otobüse çok bindiğini ve duraklarda engellilerin bazen olumsuz durumlarla karşılaşabildiklerini söyledi. Biz de bu uygulamayı hazırladık." dedi.

Bilen, Engelsiz Ulaşı-n Projesi'nin yapım aşamasında Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Sanayi Odası yetkilileri, kendi okullarının idarecileri ve öğretmen arkadaşları başta olmak üzere birçok kişiden destek aldıklarını aktardı.

Projenin uygulanmaya başlanmasının, kendileri için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi olduğunu vurgulayan Bilen, şöyle konuştu:

"Nasıl bir kadın taksi şoförü abes karşılanıyorsa, yazılım sektöründe de kadınların olması garipseniyor. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi bu yüzden biz kadınlar için çok değerliydi. Hem bir kadın girişimci hem de bir öğretmen olarak böyle bir proje ortaya koymaktan dolayı çok mutluyuz. Önce Türkiye üzerinde kapsamlı patent başvurusunda bulunduk. İnşallah patentini alacağız. Süreç devam ediyor. Daha sonra dünya kapsamlı patentine de başvurmayı düşünüyoruz."

Uygulamayı sadece engelli vatandaşlar görebiliyor

Bilen, en büyük hayallerinin, projenin, TOBB Üniversitesinin desteğiyle Türkiye genelinde uygulanması olduğunu belirtti.

Böylece sadece başkentte değil, tüm ülkedeki engellilere faydalarının dokunacağını dile getiren Bilen, şunları kaydetti:

"EGO Genel Müdürlüğüne engelli vatandaşlar raporlarıyla başvuruyor ve EGO'nun sunucularında kayıt oluyor. Biz bu verileri de kullanarak sadece engelli vatandaşların bu uygulamayı kullanmasını sağladık. Engelli vatandaşın telefon numarası EGO'da kayıtlı olduğu için direkt 'Başkent Mobil' uygulamasında görebiliyor. Yani telefon engelliye aitse uygulama görülüyor, eğer engelli değil ise Başkent Mobil uygulamasında görülür olmuyor. Engelli vatandaşlar bu uygulamayı çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Buradaki amaç, engelli olmayan vatandaşların bu uygulamayı istismar edecek şekilde kullanmalarını engellemek."