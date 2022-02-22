Engellilerin erişimini kolaylaştıracak logo tanıtıldı - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan ve engelliler için erişilebilir olan bina, toplu taşıma araçları gibi yerleri göstermek için oluşturulan 'Erişilebilirlik Logosu'nun tanıtımı yapıldı. Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, "Erişilebilirlik Logosu ile erişilebilirlik artık daha görünür olacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar ve toplu taşıma araçları denetleniyor. Denetimler sonucunda engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımını kolaylaştıran bina, açık alan, toplu taşıma araçları ve asansörler gibi her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyanlar 'Erişilebilirlik Belgesi'ne sahip oluyor. Bu kapsamda erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması amacıyla Bakanlık, yeni bir adım atarak kullanılacak 'Erişilebilirlik Logosu'nu belirledi. Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan 'Erişilebilirlik Logosu'nun bu amaç için uygun olduğuna karar verilerek kullanım izni alındı. Erişilebilir uygulamaların görünürlüğünün artırılması amacıyla belirlenen logo, Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazananlar tarafından tabela gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde de kullanılabilecek.

'2 BİN 550 BELGE DÜZENLEDİK'Logonun tanıtımı için bakanlık binası önünde tören düzenlendi. Törene; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş ile davetliler katıldı. Öncü, 2013 yılında Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Sistemini kurduklarını belirterek, "Bugüne kadar 47 bin 527 denetim gerçekleştirdik. Denetim sonucu standartlara uygun olduğu tespit edilen bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarına Erişilebilirlik Belgesi veriyoruz. Bu kapsamda 2 bin 550 belge düzenledik. Bugün sizlere tanıtımını yaptığımız Erişilebilirlik Logosu bu belgeyi almış bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek" dedi.'ERİŞİLEBİLİRLİK DAHA GÖRÜNÜR OLACAK'Öncü, logonun denetim sonucu almaya hak kazananlar tarafından bayrak, tabela, etiket gibi görünür alanlarda ve broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde de kullanılabileceğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Erişilebilirlik Logosu, erişilebilirlik uygulamalarının görünürlüğünü arttırmak için attığımız adımlardan biridir. Bakanlık olarak Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanmış olan Erişilebilirlik Logosu'nun bu amaç için uygun olduğuna karar verdik. Erişilebilirlik Logosu, engelliler için erişilebilir olan bina, açık alan kullanımları, toplu taşıma araçları ile erişilebilir olan ürünleri göstermek için oluşturulmuştur. Fiziksel erişimin yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi de kapsamaktadır. Erişilebilirlik Logosu ile erişilebilirlik artık daha görünür olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan bu süreç artık bir milli mesele haline gelmiştir. Bu milli meseleyi hep birlikte sahipleneceğimize inanıyorum. Erişilebilirlik Logosunun ülkemiz ve milletimiz için yeni hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından logonun bulunduğu bayrak göndere çekildi, engelliler için uygun halk otobüsüne yapıştırıldı.