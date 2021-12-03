Engellilerin hakemlik yaptığı voleybol maçının galibi "dostluk" oldu - Son Dakika

Engellilerin hakemlik yaptığı voleybol maçının galibi "dostluk" oldu

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen "Farkındalık ve Dostluk Voleybol Maçı"nda engelli bireyler hakemlik yaptı.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen "Farkındalık ve Dostluk Voleybol Maçı"nda engelli bireyler hakemlik yaptı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte vakıf gönüllülerinin oluşturduğu takımlar dostluk maçı oynadı. Maç öncesi "Biz Birlikte Güçlüyüz" pankartı açıldı, ev kadınlarının kurduğu "Moriz Ritim Grubu"nun şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşandı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, maç öncesi engelli bireyler ve sporcularla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Engelli Mehmet Kaynarca'nın vuruşuyla başlayan ve 2 set üzerinden oynanan maç beraberlikle sonuçlandı. Dostluk maçında engelliler çizgi hakemliği ve masa hakemliği yaptı. Maç sonunda Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp takım kaptanlarına ve hakemlere madalya taktı. Maçı, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve engelli bireyler ve aileleri izledi.

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