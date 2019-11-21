Samsun'un Atakum ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kas hastaları ve ağır engelliler, boccia sporu ile engelleri aşıyor.

Atakum Belediyesince 7 yıl önce kurulan merkezde boccia ile tanışan engellilerin hayatı değişti. Daha önce evden çıkamayan engelleri nedeniyle sosyal hayata katılmakta güçlük yaşayanlar, bu spor sayesinde sosyalleşti.

Engelsiz Yaşam ve Kültür Merkezi'nde boccia antrenörlüğünü yapan Gamze Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boccianın mantık ve strateji isteyen bir spor olduğunu söyledi.

Ekinci, boccia sporunda ağır engeli olan sporcuların asistanlarına verdiği direktiflerle oyunda yer aldıklarını, topu nereye yollayacaklarını asistanlarına aktardıklarını, sahaya arkası dönük asistanların tamamen sporcunun yönlendirmesiyle hareket ettiğini anlattı.

Boccianın paralimpik bir spor olduğuna işaret eden Ekinci, Türkiye'de yaklaşık 8 yıldır bu sporun yapıldığını ve fazla tanınan bir spor olmadığını dile getirdi.

Her engellinin yapabileceği bir spor olduğunun altını çizen Ekinci, "Bu kurumda her engellinin yapabileceği bir spor dalı bulunmaktadır." dedi.

Ekinci, engellilere şöyle seslendi:

"Evlerinizde oturmaktansa buraya gelip sosyal hayata ayak uydurabilirsiniz. Sadece spor değil takı, resim, seramik ve dikiş kurslarımız var. Siz yeter ki isteyin biz elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya, istediğiniz branşlarda eğitimler vermeye çalışıyoruz. Sizlerden ricam evlerinizde oturmayın, gelin buralarda hiçbir şey yapmasak bile sohbet edelim."

Doğuştan bedensel engelli 26 yaşındaki Göksel Palak, 5 yıl önce Engelli Yaşam Merkezi'nde tanıştığı boccia ile hayatı değişenlerden biri.

Boccia milli sporcusu Palak'ın annesi Zeynep Palak ise oğlunun asistanlığını yapıyor.

Zeynep Palak, sporun oğlunun sosyalleşmesine çok katkı verdiğini belirterek, "Göksel daha öncesinde evde devamlı yatan televizyon izleyen bir çocuktu. Buraya başladığımız günden beridir neredeyse her gün buradayız. Arkadaşlar, dostlar edindi. O sosyalleşmiş oluyor benim de yüküm hafiflemiş oluyor." dedi.

Sadece iki parmağı ile boccia oynuyor

Doğuştan bedensel engeli olmasına rağmen sadece iki parmağı ile boccia sporunu yapan Emre Vural da boccia sporunun hayatını değiştirdiğini dile getirdi.

En ağır engellilerin, evden çıkamayan hatta evde koltuğunda dahi oturamayan engellilerin dahi bu sporu yapabildiğini ifade eden Vural, şunları kaydetti:

"Boccia aslında hayatınızı kökten değiştirebiliyor. Bu sporun bana göre en keyifli ve en güzel tarafı. En ağır engellilerin, evden çıkamayan hatta evde koltuğunda dahi oturamayan engellilerin dahi bu sporu yapabilmeleri. Ayakta, oturarak, yatarak her şekilde bu sporu yapabiliyorsunuz. Ben sadece sol elimde iki parmağımı kullanabiliyorum ve bu iki parmakla bu sporu yapıyorum."