Engellilerin hayatını kolaylaştıracak son teknolojiler masaya yatırıldı

Ankara Şehir Hastanelerince düzenlenen Rehabilitasyon Teknolojileri Sempozyumu'nda robotik rehabilitasyon, giyilebilir robotlar, yüksek teknolojili protezler, biyonik el, sanal teknolojiler gibi engellililerin hayatlarını kolaylaştıracak teknolojiler ele alındı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Ankara Şehir Hastaneleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini, kendi araştırma verilerine göre de Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini engellilerin oluşturduğunu ifade etti.

Kayıtlı olan engellilerin yüzde 56,8'inin engelinin hastalık sonucu ortaya çıktığını belirten Güven, tüm toplum kesimini ilgilendiren böyle bir mesele karşısında kimsenin kayıtsız kalmasının mümkün olamayacağını ifade etti.

Güven, "Engelli kardeşlerimizin toplumun tüm kesiminden beklentilerinin olması gayet doğaldır. Biz de Bakanlık olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye, engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin geleceğe daha güvenli bakmaları için çözümler üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Engelli bireylerin kendi ihtiyaçlarına uygun, kaliteli sağlık hizmetleri ve tedavilerden yararlanabilmesine yönelik çalışmaları da kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Güven, şöyle devam etti:

"Engelli vatandaşlarımızın bizim gerçeğimiz, bizim bir parçamız olduğunu kavramak ve buna göre tavır geliştirmek zorundayız. Hastanelerimizi bu konsepte uygun olarak inşa ediyoruz. Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bunun bir yansıması olarak yakın zamanda faaliyete geçmiş olacaktır."

Güven, Türkiye'deki en önemli teknokentlerin komşusu olan Ankara Şehir Hastanesinin bulunduğu bölgenin Resmi Gazete'de sağlık vadisi olarak da tescillendiğini, dolayısıyla buranın sağlıkla ilgili araştırmaların olacağı bir bölge olduğunu söyledi.

"Yaşam sağlığının artırılması için Ar-Ge çok önemli"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de amaçlarının her alanda teknolojik ve yeni ürünlerin üretilmesi, vatandaşların yaşam kalitesinin artması ve çevre ile insana duyarlı tasarımlarla çevre dostu bir ekosistem oluşturmak olduğunu ifade etti.

Dönmez, "İnsanın sağlıklı yaşam kalitesinin artırılması için Ar-Ge çok önemli. Dolayısıla Ar-Ge destekleri de çok önemli. Yalnız tabii ülke olarak bir sıkıntımız var bu konuda, Ar-Ge desteklerini ticari ürünlere çevirmekte, rekabet edebilir ürünler yapmakta zorlanıyoruz. Bu konuda bu işi üretenler dışında bu araçları ya da üretilen ürünleri kullananların da bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Yerlilik diyoruz ama her şeyi yerli yapmak zorunda değiliz, sürdürülebilir, rekabet edebilir ürünleri, cihazları yerli yapabiliyorsak esas katma değer orada." diye konuştu.

Dönmez, bu noktaya gelene kadar kullanıcının da sabırlı olması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çoğu zaman ithal cihazların daha kaliteli olduğu yönünde bir algı var. Ancak yerli sanayinin gelişmesi sadece bunları kullanmakla olur. Dolayısıyla bu tip merkezlerin sürdürülebilir olması için bu tip merkezlerin sanayiye yansımalarının olumlu olması için buralarda kullanılan cihazların yerlileşmesi mümkün olduğunca özen gösterilmesi gerekiyor."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Kalkınma Ajansları ve teşvik uygulamalarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlandığını aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla medikal ilaç alanında, bütün yatırım alanlarında hepsi dahil olmak üzere tüm yatırım teşvikleri Bakanlığımız tarafından veriliyor. Ancak biz bu yatırım teşviklerini verirken daha önceki uygulamalardan farklı olarak tüm bakanlıklarla özellikle de Sağlık Bakanlığımızla, tıbbi cihaz olsun, ilaç olsun muhakkak konuşuyoruz. Çünkü ülkenin kaynakları kısıtlı, bunları olumlu yönde iyi kullanmamız lazım."

Programa, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Cumhurbaşkanı Danışmanı Meryem Kavakçı, Göz Hastalıkları Uzmanı Ayşe Turan, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Başkanı Vesile Sepici, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Dr. Bülent Güngörer, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Evren Yaşar katıldı.