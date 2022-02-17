"Engellilerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi" Töreni - Turgay Karakaş - Son Dakika

"Engellilerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi" Töreni

Serebral Palsili olarak uzay mühendisliği bölümünü bitiren Turgay Karakaş'ın konuşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Yaşama Yolculuk" isimli video gösteriminin yapıldığı törende, kamuda çalışan engelliler adına Turgay Karakaş söz aldı.

Serebral Palsili (SP) olarak uzay mühendisliği bölümünü bitirdiğini, bunun Türkiye'de ilk olduğunu belirten Karakaş, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Engellilere, "Çalışmayı hiçbir zaman bırakmayın, kendinize güvenin, devlet ve millet için çalışın, o kadar başarılı olun ki arkanızdan gelenlere örnek olun" tavsiyesinde bulunan Karakaş, atamaların hayırlı olmasını diledi.