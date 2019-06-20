Son Dakika Haberleri: Engellilerin koltuk değnekli kavgası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Engellilerin koltuk değnekli kavgası: 2 yaralı

45 dakika önce

ADANA(AA) - Adana'da küfür etme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, koltuk değnekleriyle birbirini yaralayan iki bedensel engelli hastaneye kaldırıldı.

Engellilerin koltuk değnekli kavgası: 2 yaralı, System.String[]
ADANA(AA) - Adana'da küfür etme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, koltuk değnekleriyle birbirini yaralayan iki bedensel engelli hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki Kuvayi Milliye Parkı içerisinde sohbet eden bedensel engelli arkadaşlar Eyüp A. ve Abid K. arasında küfür etme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine engelliler birbirlerini koltuk değnekleriyle darbetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Engellilerin birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:58 Kaynak: AA
Yüreğir, Merkez, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fed'in faiz kararı sonrası dolar adeta çakıldı! İşte son durum Netflix aylık abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar Numan Kurtulmuş: Kürtler 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a oy verecek Son dakika! Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:43:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engellilerin koltuk değnekli kavgası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]