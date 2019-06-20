Son Dakika Haberleri: Engellilerin koltuk değnekli kavgası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Engellilerin koltuk değnekli kavgası: 2 yaralı

1 saat önce

Adana'da küfür etme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, koltuk değnekleriyle birbirini yaralayan iki bedensel engelli hastaneye kaldırıldı.

Adana'da küfür etme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, koltuk değnekleriyle birbirini yaralayan iki bedensel engelli hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki Kuvayi Milliye Parkı içerisinde sohbet eden bedensel engelli arkadaşlar Eyüp A. ve Abid K. arasında küfür etme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine engelliler birbirlerini koltuk değnekleriyle darbetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Engellilerin birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.
Engellilerin koltuk değnekli kavgası: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:19 Kaynak: AA
Yüreğir, Merkez, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fed'in faiz kararı sonrası dolar adeta çakıldı! İşte son durum Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı Mısır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mursi'nin ölümü bir cinayettir" sözlerine yanıt Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 12:32:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engellilerin koltuk değnekli kavgası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]