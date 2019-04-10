Son Dakika Haberleri: Engellilerin Motosikletlerini Çalan Şüpheli Kameralara Yakalandı

Engellilerin Motosikletlerini Çalan Şüpheli Kameralara Yakalandı

3 dakika önce

Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi'nden engellilere ait iki motosikleti çalan şüpheli yakalandı.

Engellilerin Motosikletlerini Çalan Şüpheli Kameralara Yakalandı, System.String[]
Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi'nden engellilere ait iki motosikleti çalan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklayama göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi'nden engelli vatandaşlara ait biri elektrikli iki motosikleti çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Derneğin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin H.Ö. olduğunu tespit etti.

Adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyet tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının dernek kapısını zorlayarak açması ve içeride bulunan iki motosikleti çalması yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:52 Kaynak: AA
Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Türkiye Sakatlar Derneği, Güncel
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