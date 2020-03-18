"Engellilerin raporları Mayıs sonuna kadar geçerli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Engellilerin raporları Mayıs sonuna kadar geçerli' - Son Dakika

"Engellilerin raporları Mayıs sonuna kadar geçerli"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin rapor sürelerinin bitmesi durumuna hak kaybına uğramamaları için mevcut raporları Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceklerini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin rapor sürelerinin bitmesi durumuna hak kaybına uğramamaları için mevcut raporları Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceklerini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı ve engelli aylıklarından yararlanan vatandaşların raporlarına ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'yi de etkileyen yeni korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında hem sağlık kuruluşlarını meşgul etmemek hem de vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için önlemler aldıklarını belirten Bakan Selçuk, daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında sağlık raporlarının SGK tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını ve bu raporlara istinaden verilen ilaç ve tıbbi malzemelerin reçete yazdırmadan alınabileceğini hatırlattı. Bakan Selçuk, "Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceğiz" dedi.

Selçuk, "Belirlenen süre sonunda bu durumdaki engelli vatandaşlarımız için yeni bir bilgilendirmede bulunacağız" hatırlatmasında da bulundu.

Türkiye'de 521 bin kişi engelli evde bakım yardımından, 720 bin kişi de engelli aylığından faydalanıyor.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:15 Kaynak: İHA

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