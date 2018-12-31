"Engellilerin, Seyahat Engeli Kalksın"
1 saat önce
İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen 'Turizm ve Ulaştırma Çalıştayı' Aralık 2018'de İstanbul'da yapıldı.
İstanbul Ticaret Odası
tarafından gerçekleştirilen 'Turizm ve Ulaştırma Çalıştayı' Aralık
2018'de İstanbul'da yapıldı. Şehirlerarası otobüslerin YSS ve FSM köprülerini eş zamanlı olarak kullanma hakkı, köprü cezaları, toplu ulaşım yasası ihtiyacı ve telif yasasının tartışıldığı çalıştayda 'Engelli Ulaşımı' ile ilgili bir başlık da açıklandı. Taşıtlarda, otogarlarda ve yol tesislerinde engelli bireylerin kullanımı için gerekli olan aparat örneklerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından onaylanmadığından uygulama başlatılamadığını belirten Çelebioğlu şunları söyledi:
Engelliler seyahat ederse üretim artar
"Engelli ulaşımında en az 2 engelli taşıtı olması halinde engelli taşıması yapmak isteyen taşımacılara araç ve koltuk kapasitesi aranmaksızın taşıma yetki belgesi verilmelidir. İlgili tüm tarafların katılımı ile yolculuk öncesi, yol boyu ve yolculuk sonrasını kapsayan Karayolu Yolcu Taşımacılığı uygulama genelgesi hazırlanmalıdır. Engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımı için çok şey söyleniyor ancak somut projeler de bakanlıklarda onay bekliyor. Birçok engelli vatandaşımız gerekli teknik alt yapı olmadığı için seyahat edemiyor. Aparat projesi onaylanırsa engelli vatandaşlarımız çok rahat seyahat edebilecek ayrıca ülke üretimine ve ekonomisine milyonlarca engellimiz dahil olacaktır"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:40
Yılbaşı Nedeniyle Metro Seferleri 02.00'ye Kadar Uzatıldı
Öldürülen 17 Yaşındaki Taraftarın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı
İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak