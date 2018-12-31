Son Dakika Haberleri: "Engellilerin, Seyahat Engeli Kalksın"

"Engellilerin, Seyahat Engeli Kalksın"

1 saat önce

İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen 'Turizm ve Ulaştırma Çalıştayı' Aralık 2018'de İstanbul'da yapıldı.

İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen 'Turizm ve Ulaştırma Çalıştayı' Aralık 2018'de İstanbul'da yapıldı. Şehirlerarası otobüslerin YSS ve FSM köprülerini eş zamanlı olarak kullanma hakkı, köprü cezaları, toplu ulaşım yasası ihtiyacı ve telif yasasının tartışıldığı çalıştayda 'Engelli Ulaşımı' ile ilgili bir başlık da açıklandı. Taşıtlarda, otogarlarda ve yol tesislerinde engelli bireylerin kullanımı için gerekli olan aparat örneklerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmadığından uygulama başlatılamadığını belirten Çelebioğlu şunları söyledi:

Engelliler seyahat ederse üretim artar

"Engelli ulaşımında en az 2 engelli taşıtı olması halinde engelli taşıması yapmak isteyen taşımacılara araç ve koltuk kapasitesi aranmaksızın taşıma yetki belgesi verilmelidir. İlgili tüm tarafların katılımı ile yolculuk öncesi, yol boyu ve yolculuk sonrasını kapsayan Karayolu Yolcu Taşımacılığı uygulama genelgesi hazırlanmalıdır. Engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımı için çok şey söyleniyor ancak somut projeler de bakanlıklarda onay bekliyor. Birçok engelli vatandaşımız gerekli teknik alt yapı olmadığı için seyahat edemiyor. Aparat projesi onaylanırsa engelli vatandaşlarımız çok rahat seyahat edebilecek ayrıca ülke üretimine ve ekonomisine milyonlarca engellimiz dahil olacaktır"
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:40 

İstanbul, İstanbul Ticaret Odası, Güncel
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