Son Dakika Haberleri: Engellilerin tekerlekli sandalye mutluluğu
Son Dakika Güncel Haber

Engellilerin tekerlekli sandalye mutluluğu

59 dakika önce

Erzurum'da ihtiyaç sahibi 33 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Erzurum'da ihtiyaç sahibi 33 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (AÇSH), Tewifo Help Dünya Derneği ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Vakfı Erzurum Şubesi tarafından alınan 33 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi engellilere verildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AÇSH'nin bahçesinde düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlar için yapılan yardımlar sayesinde engellerin ortadan kalktığını söyledi.

Geçmiş dönemlerde engelli çocuğu bulunan ailelerin zor günler yaşadığını anımsatan Memiş, "Devletimizin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle engelleri ortadan kaldırıyoruz. Artık bulundukları yerlerden çıkıp engelli kardeşlerimiz sosyal hayata karışıyor. Engelli kardeşlerimiz için harcanan para son kurşuna kadar onlara helaldir. Keşke imkanımız olsa daha çok yardım sağlasak." diye konuştu.

AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş da Almanya'da bulunan Tewifo Help Dünya Derneği ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Vakfı Erzurum Şubesi'nin girişimleri sayesinde ortaklaşa tedarik edilen sandalyelerin engelli vatandaşların hayatlarını bir nebzede olsa rahatlatacağını belirtti.

Konuşmaların ardından, tekerlekli sandalyeleri dağıtılan engelliler büyük mutluluk yaşadı.

Türkiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya ile Türkiye arasında ruble üzerinden tahıl anlaşması
Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri son 1 ayın zirvesini gördü Bakan Pekcan: Anlaşmasız Brexit'in Türkiye'ye maliyeti 3 milyar dolara ulaşabilir Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:40:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engellilerin tekerlekli sandalye mutluluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]