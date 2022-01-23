Engellilerin Tüketici Hakları Çalıştayı tamamlandı - Son Dakika

Engelliler Konfederasyonu, engellilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin hazırladıkları Engellilerin Tüketici Hakları Projesi'nin sonuçlarını paylaştı.

Ankara'daki bir otelde 21 Ocak'ta başlayan ve bugün sona eren "Engellilerin Tüketici Hakları Çalıştayı"nın sonuçları Proje Koordinatörü Coşkun Gök tarafından açıklandı.

Engellilerin tüketici hakları meselesinin temel insan hakkı olduğunu belirten Gök, "Bizler Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesinin genel ilkeleri olan temel gereksinimlerin giderilmesi, güvenlik ve güven duyma, mal ve hizmetlerin serbestçe seçilmesi, bilgi edinme, tüketici hakları konusunda eğitilme, tazmin edilme, sesini duyurma ve temsil edilme ve sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkının engellilere özgü düzenlenerek uygulanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Sağlığın insan yaşamı için temel bir hak olduğunu anımsatan Gök, ayrıca tüm yaş gruplarında engellilerin eğitim hakkının güvence altında olmasının önemini vurguladı.