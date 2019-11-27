Engellilerin yaşadıkları zorluklar empati yoluyla tespit edildi

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, engellilerin sorunlarına dikkat çekebilmek amacıyla tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleri ile sokak sokak gezdi.

Öğrenciler, kentlerin, tüm bireyler tarafından eşit imkanlarda kullanımı ve yaşanabilir mekanlar olarak düzenlenmesine katkı sağlamak ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün yaklaşması dolayısıyla "engelleri kaldır" temasıyla, "Kentsel Mekan Deneyimi" atölye çalışması başlattı.



Gruplara ayrılan öğrencilerin bazıları tekerlekli sandalye, bazıları da koltuk değneği kullanarak gezmeye çalıştı. Bir grup ise etkinliği gözlerini kapatarak gerçekleştirdi.

Tekerlekli sandalye ile giden öğrencilerin karşısına kaldırımda çöp konteynırı, inşaat malzemeleri, ağaç gibi engeller çıktı.

Diğer taraftan bazı işletmelerde bulunan engelli rampalarından tekerlekli sandalyenin geçemediği, bazılarında ise kişinin başka birinin yardımı olmadan ilerleyemediği gözlendi.

Öğrenciler gördükleri eksikliklerin fotoğrafını çekti.

İki gün sürecek çalışma sonunda öğrenciler, rapor hazırlayarak ilgili kurumlara ulaştıracak.

"Mimar adaylarına sorumluluk aşılıyoruz"

Üniversitenin Mimarlık bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Yeler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentlerin herkes için yaşanılabilir olması gerektiğini söyledi.

Mimarların sorumluluklarının çok büyük olduğunu, bunu eğitim aşamasında öğrencilere de aşılamak istediklerini anlatan Yeler, şöyle konuştu:

"Engellilerin sorunları nelerdir, nelerle karşılaşırız, yanlış uygulamanın bir insanın hayatında nelere mal olabileceğini göstermek istiyoruz. Bugün belirtilen aksaklıklar üzerinde deneyde bulunarak öğrencilerimiz empati kurdular. Tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleri ile bu mekanları gezerek ne tür sorunlar yaşadık, hangi engellerle karşılaştık, bunları tespit etmeyi hedefliyoruz. İki günlük atölye çalışmasında bu mekanlar için ne gibi şeyler önerebiliriz, bunları konuşacağız."

Tekerlekli sandalye ile gezen Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Murat Berk Evren ise engellilerin dükkan giriş ve çıkışlarında problem yaşadığını tespit ettiklerini aktardı.

Bankamatiklere ulaşımda da sorun olduğuna işaret eden Evren, şunları kaydetti:

"Bir şantiye önünde sorunla karşılaştık. Şantiyenin kaldırım üzerine taşmasıyla yaya yolunu tamamen kapatması, bununla beraber engelleri getiriyor. Burası yayalaştırılmış olsa da kentsel kotların özellikle azaltıldığını görüyoruz. Ancak ona rağmen 3-5 santimetrelik farkların bile engelli konumu açısından çok dezavantajlı olduğunu birebir yaşayarak görüyoruz. Bundan sonraki aşamada bu sorunları sunuma dönüştürüp, bununla birlikte farkındalık oluşturacağız."