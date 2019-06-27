Son Dakika Haberleri: Engellilerin yolunu açacak denetimler sıklaştırıldı
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Engellilerin yolunu açacak denetimler sıklaştırıldı

48 dakika önce

Açık ve kapalı alanlar ile ulaşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmelerini sağlamak üzere kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları, denetimleri artırdı.

Engellilerin yolunu açacak denetimler sıklaştırıldı, System.String[]
Açık ve kapalı alanlar ile ulaşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmelerini sağlamak üzere kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları, denetimleri artırdı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:08 
Ekonomi
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