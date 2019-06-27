Engellilerin yolunu açacak denetimler sıklaştırıldı
48 dakika önce
Açık ve kapalı alanlar ile ulaşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmelerini sağlamak üzere kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları, denetimleri artırdı.
Açık ve kapalı alanlar ile ulaşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmelerini sağlamak üzere kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları, denetimleri artırdı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:08
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