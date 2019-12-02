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Engellilerle bir araya geldiler

6 saat önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Afyonkarahisar İl Müftülüğünce düzenlenen kahvaltı programında engelliler, aileleri ve engelli yakınlarıyla bir araya geldi.

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Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Afyonkarahisar İl Müftülüğünce düzenlenen kahvaltı programında engelliler, aileleri ve engelli yakınlarıyla bir araya geldi.


Programa Vali Mustafa Tutulmaz'ın yansı sıra AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yasin Evcin, engelliler, aileleri ve yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda işitme engelliler için işaret diliyle anlatım yapıldı.


"İslam, engellilere adalet ve hassasiyeti emreder"


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da engellilere bir mesaj gönderdi. Erbaş mesajında: "Bireysel olarak ahlak ve erdemin, toplumsal olarak duyarlılık ve sorumluluğun, milletler ve kültürler açısından medeniyetin ölçüsü, yetimlere, kimsesizlere, yaşlılara, engellilere ve çevreye bakıştır. Bu manada hayatın bütün alanlarında yegane değer olarak "Takva!yı belirleyen Yüce Dinimiz İslam, engellilere yaklaşım konusunda da adalet ve hassasiyeti emretmektedir" ifadelerine yer verdi.


"Hepimiz bir gün engelli olabiliriz"


Programda konuşan ve aslında her sağlıklı bireyin de bir engeli adayı olduğuna değinen Vali Mustafa Tutulmaz, "Sizlerle böyle bir programda birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Aralık ayında kutladığımız Engelliler Günü engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında, yılda bir günde olsa kamu kurum ve kuruluşları olarak gerekse de diğer STK'lar tarafından bu anlamlı gün hatırlanıyor, gününüz kutlanıyor ve sizlerin problemlerine çözüm bulmaya çalışıyoruz. Engellilik isteyerek elde edilen bir durum değil. Bir kısım engelli kardeşlerimiz doğum itibariyle böyle bir durumda, bir kısmı da kazalar ve değişik sebeplerle engelli durumunda. Aslında sağlam olan herkes engelli adayıdır. Hepimiz bir gün engelli olabiliriz. Bu yönüyle empati yapmamız gerekiyor. Engelli olmayan kardeşlerimizin de empati yapmaları gerekiyor. Sahip olduğumuz değerler bizlerin elinde olan değerler değil. Bunlar Yaradan'ın bizlere bahşettiği değerler. Bu değerlere sahip olmak ta çoğu zaman bizim elimizde değil" dedi.


Öğrencilerin ilahi dinletisi sunduğu programda Umre Ödüllü bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Engelliler ve aileleriyle yakından ilgilenen Vali Mustafa Tutulmaz, onlara çeşitli hediyeler verdi. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Tutulmaz, Aralık, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:36 Kaynak: İHA
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