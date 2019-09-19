Son Dakika Haberleri: Engelline aldırmadan kimsesiz çocuklar için sokakta mendil satıyor
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Engelline aldırmadan kimsesiz çocuklar için sokakta mendil satıyor

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 44 yaşındaki engelli Murat Metin sattığı mendillerin gelirini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlıyor.

Engelline aldırmadan kimsesiz çocuklar için sokakta mendil satıyor, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 44 yaşındaki engelli Murat Metin sattığı mendillerin gelirini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlıyor.


Muğla'da küçükken geçirdiği rahatsızlık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan 44 yaşındaki engelli Murat Metin örnek bir davranışa imza attı. Metin ilk olarak Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne giderek toplumsal bir çalışma yapmak istediğini söyledi. Ardından Muğla Valiliği ile iletişime geçen engelli Murat Metin, mendil satıp, gelirini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlama kararı aldı. Engelli vatandaş Muğla Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yanında, hem sosyalleşmek, hem de toplumsal bir iş yapmak için stant açtı.


Murat Metin, "Sosyal Hizmetlerin müdürü vardı. Ben de orada 'bir şeyler yapmak istiyorum' dedim. Bana 'Halk Eğitime git orada boya yap' dediler. Almadılar beni oraya. Ben de mendil satmaya karar verdim. 'Mendil satayım, çocuk esirgeme kurumuna bağışlayayım' dedim" dedi.


Engelli vatandaşa yardımcı olan Mustafa Korkmaz ise, "Kardeşimi 10 yıldan beri tanıyorum. Kendisi engelli olduğu halde satışlar yaparak örnek olayım diye uğraşıyordu. Yaklaşık 2 aydır yine benim yanıma geliyor. 'Ben engelli olmama rağmen bir şeylerle uğraşmak istiyorum' diyor. 'Halkla kaynaşmak istiyorum' diyor. 'Konuşmak istiyorum' diyor. Kardeşimiz engelliler için örnek birisi" diye konuştu. - MUĞLA

Çocuk Esirgeme Kurumu, Muğla, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:59 Kaynak: İHA
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