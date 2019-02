Engellini 60'tan Fazla Madalya ile Yıktı

6 aylıkken geçirdiği menenjit hastalığı sonrası vücudunun sol tarafı felç kalan Murat Köle (24), 2013'te profesyonel yüzücülüğe adım atarak milli sporcu oldu. 6 senelik yüzücülük kariyerine 60'tan fazla madalya ve sayısız şampiyonluk sığdıran genç sporcunun sıradaki hedefi, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda kürsüye çıkmak.Henüz 6 aylıkken geçirdiği menenjit hastalığı sonucu vücudunun sol tarafı felç kalan Murat Köle engeline yenik düşmedi. Murat Köle, dünyanın en başarılı yüzücülerinden Amerikalı yüzücü Michael Phelps 'den etkilenerek yüzmeye karar verdi, 2013 yılında yüzme sporuna ilk adımını attı. Genç sporcu, 6 yılık kariyerinde yurtiçinde ve yurtdışında 60'tan fazla madalya kazandı.İLK YARIŞINDAN BİRİNCİLİKLE ÇIKTIYüzücülük kariyerine 2013 yılında ilk adımını atan Köle, " İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü'nde yüzmeye başladım ve bir süre sonra sürekli yarışmalara girdim. İlk girdiğim yarışta birincilik elde ettim ve sonrasında da Türkiye birincisi oldum. İlk uluslararası tecrübem ise 2014 yılında Yunanistan 'da düzenlenen yarışta oldu. Heyecanlıydım ve korkuyordum. İlk kez bu büyüklükte bir organizasyona katıldım. Orada 3 madalya aldım. 50 metre serbest stilde 2'nci oldum. 400 metre serbestte 1'inci oldum. Sırtüstü stilde de 3'üncü oldum. Ülkeme 3 madalyayla döndüm. Evde 60'tan fazla madalya var. 2 tane de ödülüm var" dedi."AİLEM OLMASAYDI BAŞARAMAZDIM"Ailesi tarafından yüzme sporuna yönlendirilen Köle, onların fedakarlığına dikkat çekerek, "Haftada 8 kez antrenman yapıyorum. Bu süreçte ailem her zaman bana destek oldu. Bana her zaman 'Sen yaparsın' dediler. Ailem olmasaydı belki bu duruma kadar gelemezdim" diye konuştu. ABD 'Lİ YÜZÜCÜ PHELPS İLE TANIŞMAK İSTİYORUM"Kendisine Amerikalı yüzücü Michael Phelps'i örnek aldığını ifade eden Köle, "Küçüklüğümde onun yarışlarını izliyordum. Kendime 'onun gibi bir yüzücü olacağım ve onun gibi kelebekleme yüzeceğim' diyordum. Bir de hayalimde Michael Phelps'le tanışmak var. Umarım bir gün onunla tanışma fırsatı bulurum" diyerek hayalini anlattı."HER ÇABANIZDA ELİNİ UZATAN OLUYOR""Engel kafada bitiyor. Dışarıdaki insanlar bizi ne kadar engelli de görseler birçok başarı gösteren arkadaşlarım var. Onlardan bir farkımız yok" diyerek sözlerine devam eden Köle şunları söyledi:"Biz kendimizi engelli olarak görmüyoruz. Engelli bireyler içlerine kapanmasın, benim gibi çabalasın. Her çabanızda elini uzatan oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü gibi bir kulüp bana el uzattı. Bu duruma kadar geldim. Onların çok büyük emeği var. Evde bilgisayar masasında oturmak yerine, illa spor değil ilgilendikleri alanlarda daha iyi bir yerlere geleceklerine inanıyorum."HEDEFİ TOKYA PARALİMPİK OLİMPİYATLARIGeçtiğimiz günlerde eğitim aldığı Haliç Üniversitesi Engelli Biriminin desteği ile 'Engelsiz Haliç' kulübünü kuran Murat, birçok engelli öğrencinin sosyal hayata dönmesi ve çeşitli sorunlarına çözüm bulmayı hedeflediğini belirtti. Murat Köle, hedefinin 2020 yılında Japonya 'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşecek Paralimpik Oyunları'na katılmak olduğunu belirterek, oradan başarılı bir sonuçla dönmeyi istediğini söyledi.ANNEDEN AİLELERE TAVSİYELERMurat'ı tedavilerle bu günlere getirdiğini ifade eden Anne Sultan Köle ise şunları söyledi: "Murat, hocalarının tavsiyesiyle başarılı bir çocuk oldu. Özel bir eğitime gidiyordu. Orada bir havuz vardı ve spora orada başladı. Oradan sonra spor kulübüne yazdırdık. 'Ben spor yapacağım' dediği zaman biz yap dedik, peşindeyiz. İstediği yere alıp getirdik. O zamanlar kendisi gelip gidemiyordu."Murat'ı diğer engelli bireylere örnek gösterdiğini söyleyen anne Köle, "Pasif kalmamalarını, çocukların arkalarında olmalarını tavsiye ediyorum. Öyle aileler tanıyoruz ki engelli çocuğunu dışarı çıkarmıyor, devamlı evde tutuyorlar. Onları Murat gibi yüzebilecekleri, kendini geliştirecekleri yerlere götürsünler. Biz Murat'ı gezmeye, eğlencelere, tiyatrolara gördürdük. Murat engellini bu şekilde açtı. Murat 9 yaşına kadar engelini kabullenmiyordu. 'Böyle olacağıma keşke ölseydim' diyordu. Ama biz onları aştık. Bizim gibi engelli çocuk aileleri çocuklarının peşinde koşarlarsa, Murat gibi başarılı çocuklar olacaklardır" diyerek ailelere tavsiyelerde bulundu.Anne Sultan Köle Murat gibi bir çocuk yetiştirdiği için gururlu olduğunu söyledi. - İstanbul