Engellinin çalınan motoru bulundu - Son Dakika
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Engellinin çalınan motoru bulundu

6 saat önce

ADANA'da bedensel engelli İsmail Çiçek'in (42) çalınan 3 tekerlekli motosikleti bulunarak, teslim edildi.

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ADANA'da bedensel engelli İsmail Çiçek'in (42) çalınan 3 tekerlekli motosikleti bulunarak, teslim edildi.

Olay, 29 Aralık'ta Yüreğir İlçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, doğuştan engelli olan 4 çocuk babası İsmail Çiçek'in kullandığı 3 tekerli motosiklet, yaşı küçük 2 çocuk tarafından evinin önünden çalındı. Aracının çalındığını fark eden Çiçek, polise giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından çevrede inceleme yapan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek motosikleti hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan yaşı küçük 2 çocuğun aldığını tespit etti. Çocukları kısa sürede yakalayan polisler, motosikleti de bularak Çiçek'e teslim etti. Polislere teşekkür eden İsmail Çiçek, "Bu araç benim ayaklarımdı, çalındığı günden beri evden çıkamadım, günlük işlerimi yapamadım. Bulunduğu için çok mutluyum, ekiplere çok teşşekkür ederim" dedi.

Yaşı küçük 2 çocuk, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.


Yüreğir, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:13 Kaynak: DHA
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