Engellinin hayatını kolaylaştıran belediye - Son Dakika

Engellinin hayatını kolaylaştıran belediye

Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi' engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi' engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

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1 Şubat 2020 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan ünitede bugüne kadar 138 aracın bakım ve onarımı yapılarak sahiplerine teslim edildi.


Arıza yapan akülü araçları veya tekerlekli sandalyeleri için belediyeyi arayan vatandaşların engelli araçları, evlerinden alınarak bakım ve onarım için atölyeye getiriliyor. Burada bakımdan geçirilen ve aksayan parçaları yenilenen araçlar, yine belediye araçlarıyla vatandaşların evlerine bırakılıyor.


Araçlarının bakım ve onarımı konusunda destek isteyen engelli vatandaşlarımız, Talas Belediyesi'nin 0352 503 12 51 veya 0534 377 85 55 numaralı telefonlarını arayabilirler.


VATANDAŞTAN BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR


Araçlarının ücretsiz olarak evlerinden alınıp tamiratının ardından kendilerine teslim edildiğine vurgu yapan araç sahipleri de böylesine güzel bir projeyi hayata geçirdiği için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:08 Kaynak: İHA

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