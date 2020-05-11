Engellinin ölümü şüpheli bulunup, inceleme başlatıldı - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde evinin önünde yürürken düşerek başını çarptığı iddia edilen görme ve işitme engelli Yusuf Taşdemir (66) yaşamını yitirdi. Taşdemir'in şüpheli bulunan ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yenigüney Mahallesi'nde meydana geldi. Görme ve işitme engelli Yusuf Taşdemir, iddiaya göre evinden çıkıp yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını sert zemine çarpan Yusuf Taşdemir, düştüğü yerde hareketsiz kaldı. Taşdemir'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Taşdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından ölümü şüpheli bulunan Yusuf Taşdemir'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Taşdemir'in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak. Jandarma olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.