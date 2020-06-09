Engellinin otomobilinin patlayan lastiğini polis değiştirdi, övgü aldı - Son Dakika

Engellinin otomobilinin patlayan lastiğini polis değiştirdi, övgü aldı

TRABZON'da, tünel içerisinde otomobilinin lastiği patlayan engelli sürücünün yardımına, trafik polisi koştu.

TRABZON'da, tünel içerisinde otomobilinin lastiği patlayan engelli sürücünün yardımına, trafik polisi koştu. Polisinin lastiği değiştiği anlara ait görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü, beğeni aldı. Kentte, Akyazı tünelinde Giresun yönüne seyir halinde olan engelli sürücü, lastiğinin patlaması üzerine aracını sağa çekti. Lastiğini değiştirmekte zorluk çeken sürücüyü fark eden trafik polisleri, ekip otosunu durdurup, yardım için harekete geçti. Ekip otosundan inip, kollarını sıvayan trafik polisi Necmettin Sevil, engelli sürücüye yardım ederek, krikoyla kaldırdığı otomobilde patlayan lastiği, stepne ile değiştirdi. SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ TOPLADI SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ TOPLADI İl İl Emniyet Müdürlüğü , trafik polisinin lastiği değiştiği anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Akyazı Tünel'de engelli vatandaşımıza yardım eden fedakar meslektaşımız Necmettin Sevil, hep sevilesin. Sana bir ay önce verdiğimiz başarı belgesi helal olsun" notuyla yapılan paylaşım, ilgi çekti. Sosyal medya takipçileri, örnek davranışı nedeniyle trafik polisi Necmettin Sevil'i tebrik ederken, polis teşkilatına da övgü dolu yorumlarda bulundu. EGM DE PAYLAŞTI EGM DE PAYLAŞTI Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de, Trabzon 'da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini resmi sosyal medyada hesaplarından paylaştı. EGM'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Trabzon Akyazı Tüneli içinde lastiği patlayan engelli vatandaşımızın imdadına trafik polisimiz yetişiyor. Güvenliğiniz için her yerdeyiz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan engelli sürücüye yardım eden polis memuru Necmettin Sevil'in 1 ay önce de İl Emniyet Müdürü Metin Alper'den başarı belgesi aldığı öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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