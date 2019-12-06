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Engellinin simit sattığı tezgahını çaldılar

6 saat önce

MERSİN'de bir engellinin geçimini sağlamak için simit sattığı tezgahı çalan 3 hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Engellinin simit sattığı tezgahını çaldılar, System.String[]

MERSİN'de bir engellinin geçimini sağlamak için simit sattığı tezgahı çalan 3 hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalanan hırsızlar, adliyeye sevk edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Simit Arabam, Engel Tanımam' projesi kapsamında verilen simit tezgahı 17 Kasım'da Şehir Hastanesi A Kapısı'ndan çalınan engelli Süleyman B., polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yüzleri kapalı 3 kişinin simit tezgahını kilidini kırarak bir araca yüklediklerini belirleyen polis, araç plakasından yola çıkarak hırsızları yakalayarak gözaltına aldı.İsmi açıklanmayan şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, V.K. ve S.D., çaldıkları simit tezgahının yerini söylemedi. Zanlıların pişman olduklarını söylediği öğrenildi. İki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:55 Kaynak: DHA
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