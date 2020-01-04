Engellinin tekerlekli sandalyesini çaldı, vicdan azabıyla geri bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engellinin tekerlekli sandalyesini çaldı, vicdan azabıyla geri bıraktı - Son Dakika

Engellinin tekerlekli sandalyesini çaldı, vicdan azabıyla geri bıraktı

6 saat önce

ANKARA'da engelli M.A.'nın evinin önündeki tekerlekli sandalyeyi çalan, daha sonra vicdan azabı duyarak geri bırakan S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Engellinin tekerlekli sandalyesini çaldı, vicdan azabıyla geri bıraktı, System.String[]

ANKARA'da engelli M.A.'nın evinin önündeki tekerlekli sandalyeyi çalan, daha sonra vicdan azabı duyarak geri bırakan S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, geçen 17 Aralık'ta Mamak ilçesi Demirlibahçe mahallesinde meydana geldi. Yürüme engelli Suriye uyruklu M.A., evinin önündeki tekerlekli sandalyesinin yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede tekerlekli sandalyeyi evin önünden alıp götürürken kameraya yansıyan kişinin S.M.A. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldığı sırada S.M.A., aldığı tekerlekli sandalyeyi evin önüne geri bıraktı. S.M.A, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. S.M.A. ifadesinde, tekerlekli sandalyeyi satmak için aldığını ancak daha sonra vicdan azabı yaşadığı için geri götürüp aldığı yere bıraktığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


Aralık, Suriye, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:03 Kaynak: DHA
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