Engelliye Akülü Sandalye

Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi
, 13 yaşındaki Zeynep Sevgi'ye akülü sandalye hediye etti.
Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun
Dilşad Taşkın, Siirt Engelliler Platformu Başkanı Barış Amcalar'ın aracılığıyla kendisine ulaşan Zeynep Sevgi'ye akülü sandalye temsil etti.
Taşkın, yaptığı konuşmada, engellilere destek sunarak yaşamlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Birlikte yaşadığımız hayatı kolaylaştırmalı ve önümüzdeki engelleri kaldırmak zorundayız." dedi.
Zeynep'in babası Necmettin Sevgi de "Sağ olsun belediye başkanımız yardımcı oldu. Kızım
buna çok sevindi. Hep dışarıya çıkmak istiyordu. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.