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Son Dakika 3. Sayfa Engelliye önce darp, sonra gasp

Engelliye önce darp, sonra gasp

1 saat önce

Antalya'da cami avlusunda bedensel engelli bir kişiyi darp ederek cebindeki 2 bin 900 TL'sini alan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Engelliye önce darp, sonra gasp, System.String[]

Antalya'da cami avlusunda bedensel engelli bir kişiyi darp ederek cebindeki 2 bin 900 TL'sini alan şüpheli, polis tarafından yakalandı.


Olay, 11 Ekim Cuma günü saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesindeki bir caminin avlusunda yaşandı. Avluda yürüyen bedensel engelli 43 yaşındaki Mevlüt Karabulut'un yanına gelen 32 yaşındaki Oğuzhan H., bir süre yanında yürüdüğü Karabulut'a saldırmaya başladı. Mevlüt Karabulut'u caminin duvarına dayayıp ağzını kapatan Oğuzhan H. bir süre yere yatırıp dövdüğü engellinin cebindeki 2 bin 900 TL'sini aldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Karabulut ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Onlarca görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin evli ve 2 çocuk babası Oğuzhan H. olduğunu belirledi. Evine gitmeyen ve parkta yatıp kalktığı belirlenen Oğuzhan H. Yeni Hal bölgesinde polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde, "Sarhoştum yiyip, içtiğimi, sabah cebimde parayla uyandığımı hatırlıyorum" dediği öğrenildi.


Öte yandan, şüphelinin engelli kişiyi darp edip parasını alma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Oğuzhan H.'nin yanında yürüdüğü Mevlüt Karabulut'u duvara sıkıştırıp, cebindeki parayı almaya çalıştığı görüldü. Saldırgan'ın Karabulut'u bir aracın arkasında yere yatırıp darp edip cebinden parasını alıp kaçtığı anlar görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:41 Kaynak: İHA
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