Engelliye Sanatçı Desteği

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın "9. Yılın En İyileri Ödül Töreni" önceki akşam düzenlenen görkemli bir tören ile yapıldı. Törene "Müslüm" filmi damga vurdu.

Toplam beş ödül birden alan film adeta ödülleri sildi süpürdü. Gecede Filmin oyuncuları tarafından imzalanan afiş ile birlikte açık artırmaya çıkan pırlanta taşlı zümrüt yüzük şarkıcı Ferman Toprak tarafından 23 bin liraya satın alındı. Müslüm Gürses'e ait gömlek ise yine açık artırmada Demet Akalın tarafından 10 bir liraya satın alındı. Açık artırmaların 33 bin liralık toplam geliri "Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği" ile "Engelsiz Sigorta" yararına kullanılacak. Geceye pek çok ünlü isim katıldı...