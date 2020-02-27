Engelliyi kapkaç yapan kuaför tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelliyi kapkaç yapan kuaför tutuklandı - Son Dakika

Engelliyi kapkaç yapan kuaför tutuklandı

6 saat önce

Engelliyi kapkaç yapan kuaför tutuklandıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yüzde 60 bedensel engelli Ali Küçük'ü takip edip, çantasını kapkaç yaparak çaldığı ileri sürülen kuaför 24 yaşındaki Kadir Yasin Avcu polis tarafından yakalandı.

Engelliyi kapkaç yapan kuaför tutuklandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yüzde 60 bedensel engelli Ali Küçük'ü takip edip, çantasını kapkaç yaparak çaldığı ileri sürülen kuaför 24 yaşındaki Kadir Yasin Avcu polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Avcu, tutuklandı.

Sümer Mahallesi'ndeki Üçgen Kavşağı yakınlarında, geçen 22 Şubat'ta, yaya olarak evine gitmeye çalışan yüzde 60 bedensel engelli Ali Küçük'ün yanına yaklaşan bir kişi, çantasını kapkaç yapıp, kayıplara karıştı. Olay sırasında çantasını vermemek için direnirken dengesini kaybedip düşen Küçük, hafif şekilde yaralandı. Durumu polise bildiren Küçük, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, olayın yaşandığı bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden engelli Küçük'ün çantasını kapkaç yapan kişinin kuaför Kadir Yasin Avcu olduğu tespit edildi. Polis, geçen 25 Şubat'ta Avcu'yu evinde yakaladı. Gözaltına alınan Avcu, suçunu itiraf etti. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Avcu, tutuklandı. Adliyede oğlunu elleri kelepçeli olarak gören annesi, "Çocuğumu görmek istiyorum, ben anneyim, o bir şey yapmadı" diyerek, gözyaşı döktü.

Engelliyi kapkaç yapan kuaför tutuklandı

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:25 Kaynak: DHA
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