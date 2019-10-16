Son Dakika Haberleri: Engelliyi tekme tokat dövüp, parasını gasbetti (2)
Son Dakika Güncel Engelliyi tekme tokat dövüp, parasını gasbetti (2)

Engelliyi tekme tokat dövüp, parasını gasbetti (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'da, cami avlusunda, yüzde 50 bedensel engelli Mevlüt Karabulut'u dövüp, zorla yere yatırdıktan sonra cebindeki 2 bin 900 lirayı gasbeden Oğuzhan Hasar, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Engelliyi tekme tokat dövüp, parasını gasbetti (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Antalya'da, cami avlusunda, yüzde 50 bedensel engelli Mevlüt Karabulut'u dövüp, zorla yere yatırdıktan sonra cebindeki 2 bin 900 lirayı gasbeden Oğuzhan Hasar, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


Mevlüt Karabulut, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:04 Kaynak: DHA
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