Engelliyi tekme tokat dövüp, parasını gasbetti (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'da, cami avlusunda, yüzde 50 bedensel engelli Mevlüt Karabulut'u dövüp, zorla yere yatırdıktan sonra cebindeki 2 bin 900 lirayı gasbeden Oğuzhan Hasar, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:04 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'da, cami avlusunda, yüzde 50 bedensel engelli Mevlüt Karabulut'u dövüp, zorla yere yatırdıktan sonra cebindeki 2 bin 900 lirayı gasbeden Oğuzhan Hasar, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Tecavüzcüsünü öldüren kadına 10 yıl hapis cezası Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü