Engelsiz Aslanlar'dan Wings For Life World Run'a Destek

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019'a, İzmir bu sene de ev sahipliği yapacak.5 IWBF Şampiyonası, 1 EuroLig ve 4 Kıtalararası Kupa şampiyonluğu bulunan Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı da tüm geliri omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılan Wings for Life World Run'a destek verdi.Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi 'nin himayesinde ve Ford desteğiyle altıncı kez Türkiye 'de koşulacak. İzmir'in dördüncü kez ev sahipliği yapacağı ve 'Koşamayanlar için koş' sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'a bir destek de Türkiye'nin gururu Engelsiz Aslanlar'dan geldi.Uluslararası arenada 5 IWBF Şampiyonası, 1 EuroLig ve 4 Kıtalararası Kupa şampiyonluğu bulunan Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, elde edilen gelirin tamamının omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacağı Wings for Life World Run'a destek verdi."WİNGS FOR LİFE WORLD RUN'IN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"Kendisinin de 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nden sonra bir omurilik felçlisi olduğunu belirten Engelsiz Aslanlar'ın kaptanı İsmail Ar, "Wings for Life World Run, omurilik felci konusunda farkındalık yaratmak için çok önemli bir organizasyon. Bu sene İzmir'de katılımın önceki senelere göre daha yüksek olacağını umuyorum. Ben de bizzat bu koşunun içinde olmak istiyorum ama hem geçmiş senelerde hem de bu sene maalesef antrenman ve maç programımız buna izin vermedi. Umarım gelecek sene bu koşuda ben de koşacağım" ifadesini kullandı."MZEE BİZE UMUT OLDU"8 sene önce jimnastik yaparken geçirdiği kaza sonrası omurilik felci olan David Mzee'nin Wings for Life Vakfı'nın fonladığı araştırmalar sayesinde desteksiz adım atmaya başlamasının çok önemli bir eşik olduğunu söyleyen İsmail Ar, "Dünyada milyonlarca omurilik felçlisi var. Bir kişinin bile desteksiz olarak ilk adımlarını atması hepimiz için çok büyük bir umut. Bu haberlerle beklentilerimiz de artıyor. Sporla omurilik felcine farkındalığı birleştiren Wings for Life World Run'ı üstlendiği misyon bu anlamda da çok önemli. Umarım Wings for Life World Run sayesinde daha çok araştırmaya fon sağlanması ve omurilik felçlileri için umutların daha çok artırılması mümkün olur" dedi.