Engelsiz Aslanlar", Wings For Life World Run'a Katılacak

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 5 Mayıs'ta İzmir'de koşulacak ve tüm geliri omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacak Wings for Life World Run'a katılacak.

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 5 Mayıs'ta İzmir'de koşulacak ve tüm geliri omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacak Wings for Life World Run'a katılacak.



Dünyada 12 farklı noktada gerçekleşecek organizasyondan elde edilecek tüm gelir ise omurilik felci araştırmalarına aktarılacak.



Bu anlamlı organizasyona katılacak Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın kaptanı İsmail Ar, yaptığı açıklamada, çok önemli bir organizasyonda yer alacaklarını anlatarak, ""Bu sene İzmir'de katılımın önceki senelere göre daha yüksek olacağını umuyorum. Ben de bizzat bu koşunun içinde olmak istiyorum ama hem geçmiş senelerde hem de bu sene maalesef antrenman ve maç programımız buna izin vermedi. Umarım gelecek sene bu koşuda ben de koşacağım." ifadelerini kullandı.

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