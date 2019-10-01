Engelsiz atölyeden yaza veda pikniği

Engelsiz atölye öğrencileri Karagöl pikniğinde buluştu.

Beypazarı Belediyesi Engelsiz Atölyesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik Karagöl'de yaza veda pikniği düzenlendi.

Beypazarı Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin engel tanımayan öğrencileri, piknik yaparak güzel havanın tadını çıkarttı.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen piknikte Beypazarı Belediyesi Engelsiz Atölye öğrencileri hem temiz havanın tadını çıkarttı hem de çeşitli aktiviteler ve çalan müzikler eşliğinde Karagöl mesire alanında doyasıya eğlendi.

Engelliler, kendilerini araçlarla Karagöl mesire alanına getiren belediye yetkililerine ve Belediye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teşekkür etti.