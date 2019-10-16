Son Dakika Haberleri: Engelsiz basketbolcular parkeye çıkıyor
Son Dakika Güncel Engelsiz basketbolcular parkeye çıkıyor

Engelsiz basketbolcular parkeye çıkıyor

12 dakika önce

2019-2020 sezonunda Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezonun ilk maçına çıkıyor.

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Geçen sezon bölgesel ligi şampiyon tamamlayan engelsiz basketbolcular, yeni sezonun ilk maçında Muş Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Antrenör Mehmet Yağbasan idaresinde iyi bir hazırlık dönemi geçiren lige hazır hale mavi-beyazlılar, sezonunu açılış maçını 20 Ekim Pazar günü saat 14.00'te, Büyükşehir Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi salonunda taraftarı önünde oynayacak.

Karşılaşma öncesi düşüncelerini paylaşan takım sorumlusu Serkan Çelik, "Geçen sezon Bölgesel Lig'de namağlup şampiyon olarak 2. Lige yükseldik. Bu sezonda hedefimiz 2. Lig'de şampiyonluk yaşayarak bir üst lige yükselmek. Sezon öncesi son derece iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şu anda hiçbir eksiğimiz yok. Ligin ilk haftasında kendi sahamızda oynayacağımız Muş maçını kazanarak Onursal Başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş'a armağan etmek istiyoruz" dedi.

Serkan Çelik açıklamalarının devamında, hafta sonu oynanacak maça tüm basketbolseverleri davet etti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:57 Kaynak: Bültenler
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