Engelsiz basketbolcuların galibiyet serisi sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı evinde konuk ettiği Kocaeli Başiskele Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünü 87-80 yendi.



Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, üçüncü haftayı da kayıpsız kapattı.



Sezonun üçüncü haftasında Kocaeli Başiskele Spor Kulübü takımını kendi sahasında konuk eden Hataylı basketbolcular, karşılaşmayı 87-80 üstün tamamlayarak bir kez daha galibiyet sevinci yaşadı. - HATAY