Son Dakika Haberleri: Engelsiz basketbolcuların galibiyet serisi sürüyor
Son Dakika Spor Engelsiz basketbolcuların galibiyet serisi sürüyor

Engelsiz basketbolcuların galibiyet serisi sürüyor

8 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı evinde konuk ettiği Kocaeli Başiskele Spor Kulübünü 87-80 yendi.

Engelsiz basketbolcuların galibiyet serisi sürüyor, System.String[]

Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı evinde konuk ettiği Kocaeli Başiskele Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünü 87-80 yendi.


Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, üçüncü haftayı da kayıpsız kapattı.


Sezonun üçüncü haftasında Kocaeli Başiskele Spor Kulübü takımını kendi sahasında konuk eden Hataylı basketbolcular, karşılaşmayı 87-80 üstün tamamlayarak bir kez daha galibiyet sevinci yaşadı. - HATAY

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Hatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
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