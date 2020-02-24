Engelsiz bilinçlendirme eğitimi yapıldı - Son Dakika

Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi ve Türkiye Engelli Meclisi Balıkesir temsilciliğinin düzenlediği 'Türkiye Engelliler Meclisine Doğru' proje eğitim toplantısı yapıldı. Eğitim toplantısında Başkan Zeki Uslu, "Öncelikle ötekileştirme davranış bozukluğunu ortadan kaldırmak için engelli temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarına büyük bir görev düşmektedir" dedi.



Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi ve Türkiye Engelli Meclisi Balıkesir İl Başkanı Zeki Uslu tarafında organize edilen ve Balıkesir Büyük Şehir Belediyesince desteklenen Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi kapsamında engelliler Konfederasyonu temsilcileri Şule Sepin İçli ve Coşkun Gök tarafından engelli bireylere verilen eğitim Balıkesir Öğretmen evi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitmenler 2 gün boyunca Savunuculuk ve Lobicilik, Hak Temelli İzleme, İletişim ve Medya, Kaynak Geliştirme, Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları ve Gölge Raporlama, Gönüllü Yönetimi gibi toplam altı modülden oluşan eğitime katılım sağlayan kurum temsilcileri ve STK temsilcilerine verildi.



Başkan Uslu, "Ötekileştirmelere karşı STK'lara büyük görev düşüyor"



Başkan Uslu program sonunda yaptığı değerlendirmede; Öncelikle ötekileştirme davranış bozukluğunu ortadan kaldırmak için engelli temsilcisi Sivil Toplum Kuruluşlarına büyük bir görev düşmektedir. Bunun en başında engellinin sosyal hayata tam katılımlarını sağlayacak bilinçlendirme ve eğitim gelmektedir. Tanımlanmış Uluslararası Engelli Hakların dan gelen kazanımları kullandırılması konusuna da ilgili kurum ve kuruluşlar ile engelli temsilcisi Sivil Toplum Kuruluşları yükümlülüklerine yerine getirmelidir. İlgili kurumlar bu alanda yeterince donanımlı olursa hak temelli arayışlarda yol gösterici olurlar. Ancak bu alanda yeterince ilgili davranılmadığının farkındayız. Kazanılmış hakların kullanılması konusunda daha hızlı ve bilinçli hareket edilmesi gerekmektedir. Düzenlediğimiz eğitim ve seminerler ile hem engeli bireyin hem STK ların hem de ilgili kurumların engelli birimlerinin harekete geçebilmeleri için alanında uzmanlaşmış kişileri davet ederek onların sunumlarından elde edilen bilgiler ile yeni yol haritaları belirleyerek ilgili herkese katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sonuç olarak gerek yurt için de gerekse yurt dışında engelliler ile ilgili açılan başlıklara uygun proje yazma ve yürütme noktasında büyük desteğe ihtiyaç duyduğumuzu bu eğitin sonunda daha iyi anlamış olduk. Öte yandan sadece engelli bireylere ve Engelli temsilcisi STK lara hizmet ve destek verecek bağımsız bir proje ekibine çok ihtiyacımız var. Arama tarama ve proje yazma ve yürütme alanında uzman kişilerden oluşacak bir ekip bizim bu alanda daha başarılı olmamızı sağlayacaktır. Biz neye ihtiyacımız olduğunu, neyi başarabileceğimizi biliyoruz Ancak bunu fonlardan destek alabilecek hayallerimizi projelendirecek teknik bir desteğe ihtiyacımızın olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi. - BALIKESİR