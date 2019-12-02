Engelsiz bir dünya için ağaç diktiler

İzmir'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında 'Engelsiz Yaşamlara Kök Salıyoruz' sloganıyla Halkapınar Mahallesi'nde fidanlar toprakla buluştu. Konak Belediye Başkanı Abdül Başkan Batur, fidan dikimi öncesinde yaptığı konuşmada, Engelsiz Yaşam Köyü projesinin yılbaşına kadar tamamlanacağını ve yeni yılda hizmet vermeye başlayacağını söyledi.



Konak Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenledi. 'Engelsiz Yaşamlara Kök Salıyoruz' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Halkapınar Mahallesi'nde fidanlar toprakla buluştu. Konak Belediye Başkanı Abdül Başkan Batur, engelli dostu belediye olarak, her zaman engelli hemşehrilerinin yanlarında olacağını belirterek, Engelsiz Yaşam Köyü projesinin Konak'ın en büyük ihtiyaçlarından birisi olduğunu söyledi.



Göreve geldiği ilk andan itibaren Engelsiz Yaşam Köyü projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını, çalışmalarda sona gelindiğini ve köyün çok yakında hayata geçeceğini ifade eden Batur, "Engelsiz Yaşam Köyü ile Konak'ın en büyük ihtiyaçlarından birisini karşılamış olacağız. Özellikle zihinsel engelli çocukların ve gençlerin eğitimi ile yetişkinlerin hayata entegre olmaları büyük sorundu. Bu projeyle yeni bir engelsiz yaşam modelinin de imzasını attık" dedi. Engelli dernekleriyle irtibatı sağlayacak engelli masasını da geçtiğimiz ay kurduklarını hatırlatan Batur, Engelsiz Yaşam Köyünü Yenişehir'de, Eşrefpaşa Hastanesinin tam arkasındaki alanda kurduklarını belirterek, yeni yılda açılışın yapılacağını müjdeledi.



3-6 yaş arasındaki çocukların kayıtları başladı



Atıl halde bulunan iki binayı yenilediklerini belirten Başkan Batur, "Bir binada, 3-6 yaş arasındaki zihinsel engelli çocuklarımızın bireysel eğitimiyle ilgili çalışmaları yapacağız. Çocukların kayıtlarına başladık. Ülkemizde engelli tanısı almış okul öncesi dönemi çocukların gidebilecekleri kreş ve ana okullarının olmamasından yola çıkarak projede, engelli çocukların tam gün süreyle devam edebilecekleri bir kreş ve gündüz bakım evi yer alacak. Okul öncesi dönemi zihinsel engelli ve otizmli çocukların akranlarıyla bir arada olabilmesi için normal gelişim gösteren çocuklar da ücretsiz olarak bu kurumdan yarı zamanlı olarak hizmet alacaklar" diyerek mahalle muhtarlarına seslendi.



Başkan Batur, projenin Konak'ta yaşayan zihinsel engelli çocuklar ve aileleri için örnek bir proje olduğunu belirterek, köydeki bir başka binada da engelli çocuğa sahip olacağı tanısını alan velilerin yaşadıkları şok sürecini atlatabilecekleri psikolojik, hukuksal destek alabilecekleri ve yürüyecekleri yol hakkında destek verecek birimler de olacağını söyledi. Proje içinde çocukların el becerilerini geliştirecekleri beş adet ağaç ev olacağını da sözlerine ekleyen Batur, "Bu atölyelerde; çocuklar seramik biçimlendirme, el sanatları, takı tasarımı, mum-sabun, nikah şekeri imalatı gerçekleştirecekler. Yine ağaç evden yapılacak kafeteryada engelli çocuklar istihdam edilecek, onlara İŞ-KUR ile birlikte dönüşümlü olarak garsonluk ve servis elemanlığı eğitimleri verilecek. Projede yer alan en önemli birimlerinden biri de amfi tiyatro. 250 kişi kapasiteli amfi tiyatroda çocuklar kültür sanat faaliyetlerini gerçekleştirecekleri konserler, gösteriler sunacaklar ve aynı zamanda köyü ziyarete gelecek olan normal gelişim gösteren çocuklar ve aileleriyle de bir kaynaşma merkezi olacak" dedi.



Batur, projede, 'Akşam Bakım Merkezi' olacağını da ifade etti. Engelli çocuk sahibi olan ebeveynlerin sosyal hayatın içine dahil olabilmesi adına engelli çocuklarını her akşam 19.00 ile 23.00 saatleri arasında merkezde ağırlanacağını belirtti.



Başkan Batur, konuşmasının ardından belirlenen alana engelli çocuklarla birlikte 43 adet Erguvan ağacı fidanı dikti. Etkinliğe; Başkan Batur dışında belediye meclis üyeleri, Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleri, Moris Bencuya Özel Eğitim Merkezi, Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim Merkezi, Konak Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ile Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür Kooperatifi, Görmeyenleri Birleştirme Kültür Derneği, muhtarlar, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı. - İZMİR