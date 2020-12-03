Engelsiz bireyler farkındalık için engelleri aşmaya çalıştı - Son Dakika

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte engelsiz bireyler, 5 kategoride hazırlanan parkurlarda, engelleri aşmaya çalıştı.

Torbalı ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, engelsiz kişiler, 5 kategoride engelleri aşmaya çalıştı. İşitme engelli bireyleri anlamak adına düzenlenen alışveriş kategorisinde

konuşmadan isteklerini anlatmaya çalışanlar ile işaret dilinin önemine dikkat çekilirken, görme yetersizliği olan bireyleri anlamak için de karanlık odada eşyaların bulunması istendi.Etkinliğe katılan Ayten Adıgüzel (50), 10 yaşında zihinsel engelli bir çocuğu olduğunu belirtip, "Bu etkinlikte de öğretmenimiz bir yönergeyi tarif etmemizi istedi. El hareketleriyle anlatmaya çalıştık. Ben bir manavdan üzüm alacağımı anlatmaya çalıştım. Bir işitme engelli gibi manavdan alışveriş yapmaya çalıştım. Benim için etkileyici bir deneyim oldu. Bu çocuklara sevgi verilmesi lazım. En fazla görme engelliler için olan parkurda zorlandım. Düz yolda gözleri bağlı yürüyemezken onlar sokakta nasıl gidiyor anlamadım" dedi.Rehabilitasyon merkezinde psikolojik danışman olarak çalışan Ramazan Çiçek de şu bilgileri verdi: "Dünya Engelliler Günü'nde, farkındalık yaratmak için uygulamalı bir çalışma yaptık. İşitme yetersizliği olan bireylerimizin toplumda yaşadıklarını canlandırarak, neler yaşayıp hangi zorlukları aşmaları gerektiğini fark ettirmeye çalıştık. Etkinlikte manav, oyuncak ve kırtasiye bölümleri vardı. Gönüllüler işaret diliyle kendilerini ifade etmeye çalıştılar. Renkleri anlatmak daha zor olduğu için daha basit yönergeler verdik. Buna rağmen zorlandıklarını gördük. Umarım bu farkındalık gerçek hayatta da devam eder. Onları anlayarak hissederek yaşamalarını istiyoruz."Özel eğitmen Sudan Kırbıt, "Gözleri kapatılan bir gönüllüden dolaptan kot gömlek almasını istedim. Diğerinden dolaptaki çatal kaşıkları almasını istedim. Engelli bireylerin neler yaşadıklarını bizzat görüp hissetmelerini istedik. Onların yaşadıklarını bilemiyoruz. Özel bireylere farklı gözle bakılıyor. Onların içindeyiz, neler hissettiklerini daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.En fazla bedensel engelliler için hazırlanan parkurda zorlandığını anlatan hemşire Zeliha Gizem İzci(21) ise, "Gözlerimi kapatıp bu parkura girdim. Eşyaların nesnelerin nerede olduğu bilmeden bir şeyler bulmaya çalıştım. Empati yaptım. Gerçekten de hayat onlar için çok zor. İstenen eşyaları bulduk ama zorlandık. Bizim için kısa sürdü ama onlar için hayat böyle devam ediyor. İşitme yetersizliği için hazırlanan parkurda kendimi ifade etmede zorlandım. Bundan sonra onlara karşı daha yardımsever olmaya çalışacağım. Ne hissettiklerini daha iyi anladım" dedi.Disleksili öğrencileri anlamak için hazırlanan parkurla ilgili bilgi veren Emire Demir, "Gönüllülere disleksililerin gözünden gördüğü metni yazmalarını istedik. Disleksililer B ve D harflerini karıştırıp harflerin yerlerini değiştirir, hece atlarlar. Boşluk bırakırlar kelimeler ve heceler arasında. Bazı harfleri eksik ya da yanlış görürler" diye konuştu.

Eğitimci Yağmur Oral da "Aslında hiçbirimiz onlar gibi bakamıyoruz. Bu parkurda farklı dokunsal nitelikte malzemeler kullandık. Otizmli çocuklar yumuşak ve sert nesnelere hassasiyet gösterirler. Ayrıca ışıklandırmayla birlikte bizim günlük hayatta beynimizin kabul ettiği onlar kabul edemiyorlar. Bu bir market ya da bir alışveriş merkezi olabilir. Çocuklarımız zorlanıyor. Verdiğimiz sesle birlikte onların farklı seslere nasıl tepki verebileceğini göstermeye çalıştık."