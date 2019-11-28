Son Dakika Haberleri: Engelsiz buz pateni
Son Dakika Güncel Engelsiz buz pateni - Son Dakika

Engelsiz buz pateni

6 saat önce

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde eğitim gören down sendromlu çocuklar, buz pateni yaparak, performans sergiledi.

Engelsiz buz pateni, System.String[]

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde eğitim gören down sendromlu çocuklar, buz pateni yaparak, performans sergiledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 'Dans Engel Tanımaz' etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ve ilçe belediye başkanlarının eşlerinin katıldığı etkinlikte, Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün 30 çocuk buz patencisi ile her perşembe beraber antrenman yaptıkları 25 down sendromlu çocuk, gösteri yaptı. Balçova Belediyesi'nin down sendromlu gençlerden oluşan folklor ekibinin gösterisiyle başlayan etkinlik, buz pistinde devam etti. Senkronize gösteriler, solo performanslar ve 'Kardelenler Çiçek Açtı Buz Grubu'nun performansları alkış aldı. Etkinlik, Neptün Soyer'in çocuklara oyuncak hediye etmesi ve ilçe belediye başkanı eşlerinin sporculara hatıra madalyası takmasıyla son buldu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu İsmail Hacıoğlu, Çocuk dizisindeki performansıyla herkesten tam not aldı
Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı Babası rahatsızlandı, yerine 12 yaşındaki oğlu geçti 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 00:44:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelsiz buz pateni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]