"Engelsiz Çağrı Merkezi" hizmeti - Son Dakika

SEDAŞ, iletişimde engelleri kaldırmak amacıyla 10 Mayıs Engelliler Haftası'nda, işitme engelli bireyler için çağrı merkezinde işaret diliyle hizmet alabilme imkanı başlattığını duyurdu.

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce' de hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 'Engelsiz İletişim' dönemini başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, mart ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de işitme engelli vatandaş sayısının 179 bin 867 olduğu vurgulandı. İşitme engeli bulunan yurttaşların, kamusal hizmetlerden yararlanabilme olanaklarının artırılmasının da altı çizildi.

GÖRÜŞMELER GÖRÜNTÜLÜ YAPILACAK

"Engelsiz Çağrı Merkezi" hizmeti kapsamında, işitme engelli vatandaşlar SEDAŞ web sitesindeki "Engelsiz İletişim için tıklayın" ikonu üzerinden gerekli bilgileri doldurup çağrı merkezinde işaret dili bilen müşteri temsilcisine bağlanabilecekleri belirtildi. Görüntülü yapılacak görüşme sayesinde işitme engelli bireyler talep ve şikayetlerini işaret diliyle aktarabilecek ve çağrı merkezi hizmetlerinden yararlanabilecekler.