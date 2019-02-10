Son Dakika Haberleri: Engelsiz Ceylanpınar Kıbrıs'ı Mağlup Etti

Engelsiz Ceylanpınar Kıbrıs'ı Mağlup Etti

1 saat önce

Tekerlekli Sandalye 1. liginde Ceylanpınar Belediyesi Engeliler Basketbol Takımı sahasında Kuzey Kıbrıs Engelliler'i ağırladı.

Engelsiz Ceylanpınar Kıbrıs'ı Mağlup Etti, System.String[]
Tekerlekli Sandalye 1. liginde Ceylanpınar Belediyesi Engeliler Basketbol Takımı sahasında Kuzey Kıbrıs Engelliler'i ağırladı. Ceylanpınar Kapalı Spor salonunda oynanan maçı Ceylanpınar Engelliler 76-62 alarak zorlu bir engeli daha aşmış oldu.

Karşılaşmayı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'da izledi. Maç öncesi Ceylanpınar engelliler takımına 30 bin TL değerinde 3 adet tekerlekli sandalye hediye eden Atilla, engelsiz Ceylanlarla gurur duyduklarını söyledi.

Ceylanpınar Engelli Basketbol takımının büyük engeller aşarak bugünlere geldiğini ifade eden Atilla, "Bugüne kadar hep kardeşlerimizin yanında olduk. Ekonomik açıdan da elimizden gelen bütün desteği vermeye gayret ettik. Yaklaşık 90 bin TL'ye 3 adet tekerlekli sandalye alarak bugün kendilerine maç öncesinde teslim ettik. Takımımız inşallah bu yıl şampiyon olacaklar. Onlardan beklentimiz çok yüksek. İnşallah şampiyonluğu da bu yıl bizlere tattırırlar" şeklinde konuştu.

Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı antrenörü Metin İdoğ da, desteklerinden dolayı belediye başkanı Menderes Atilla'ya teşekkür etti. Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın 5 yıldır kendilerin her türlü desteği verdiğini belirten İdoğ, "İnşallah bu yıl şampiyonluğu kendilerine armağan edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:25 Kaynak: İHA

Menderes Atilla, basketbol, Ceylanpınar, Spor
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