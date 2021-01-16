"Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi" ile çocuklar engelleri birlikte aşıyor - Son Dakika

"Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi" ile çocuklar engelleri birlikte aşıyor

16.01.2021 13:45

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi kapsamında, 81 ildeki çocuk hakları temsilcileri, geçen yıl 2 bin 550 engelli çocuk ve aileleriyle bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi kapsamında, 81 ildeki çocuk hakları temsilcileri, geçen yıl 2 bin 550 engelli çocuk ve aileleriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocuk hakları konusunda toplumu bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak için oluşturulan Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri, 585'i engelli olmak üzere üye 29 bin 260 çocukla birçok faaliyet yürütüyor.

Bakanlığın 2020 Yılı Eylem Planı kapsamında başlattığı projeyle 81 ildeki Çocuk Hakları İl Komitelerine üye çocuklar, geçen yıl 2 bin 550 engelli ve ailesini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, tedbirler alınarak yapılan ziyaretlerde, Çocuk Hakları İl Yetişkin Temsilcisi eşliğinde engelli çocukların istek ve talepleri dinlendi. Ayrıca ailelere rehberlik ve psikolojik destek sağlandı.

Ziyaretlerde, çocukların ağabey, abla ve yaşıtı arkadaşları ile bir araya gelmekten mutluluk duydukları görüldü.

Projeyle salgın sürecinde sürekli karantinada olan çocukların sosyalleşmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Öte yandan çocukların, ziyaretlerin sürekli yapılmasını talep ettikleri öğrenildi.

Çocuk hakları eğitimi veriliyor, müzik dinletileri gerçekleştiriliyor

Öte yandan Çocuk Hakları İl Komite üyeleri, ev ziyaretlerinin yanı sıra engelsiz yaşam merkezlerindeki çocuklarla da bir araya geliyor. Bu ziyaretlerde, çocukların ilgi alanlarına göre hediyeler veriliyor.

Çocukların anlayabilecekleri düzeyde yaratıcı drama ile çocuk hakları eğitimi veriliyor, müzik dinletileri yapılıp, sohbet ediliyor.

Engelsiz Çocuk Projesine bu yıl da devam edilmesi planlanıyor.

Çocuk Komiteleri ne yapar?

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve çocuk hakları alanında önemli çalışmalar yürüten Çocuk Hakları Komiteleri, toplumu bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor.

Komiteler, engelli çocukların kendilerini etkileyecek konularda görüşlerini dile getirmeleri için önemli bir işlevi yerine getiriyor.

Çocuk komitelerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde, engelli çocuklar, kendilerini etkileyecek kararların alındığı meclis, komite ve forum gibi çeşitli organlarda yer alıp buralarda görüşlerini dile getirebiliyor.

Engelli, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi' ile çocuklar engelleri birlikte aşıyor - Son Dakika


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