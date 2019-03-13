Son Dakika Haberleri: Engelsiz Çocuk Evi"Nin İkincisi Yapılıyor

Engelsiz Çocuk Evi"Nin İkincisi Yapılıyor

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesince 4-12 yaş grubundaki engelli çocuklar için yaptırılan ikinci "engelsiz çocuk evi"nin temeli atıldı.

Engelsiz Çocuk Evi
Kayseri Büyükşehir Belediyesince 4-12 yaş grubundaki engelli çocuklar için yaptırılan ikinci "engelsiz çocuk evi"nin temeli atıldı.

Mimar Sinan Parkı'na yapılacak olan engelsiz çocuk evi için temel atma töreni düzenlendi.

Törene Kayseri Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, davetliler ve engelli çocuklar ile aileleri katıldı.

Başkan Çelik, burada yaptığı konuşmada, bu hizmetin, engelli bir çocuğa sahip olan aileler için mega bir proje olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden beri gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilediklerini belirten Çelik, "En çok dua aldığımız hizmetlerimizden birisi engelsiz çocuk evi projemiz. Biz bunun bir ihtiyaç olduğunu biliyorduk ve geçtiğimiz yıl ilkini açmıştık. Baktık ki gerçekten büyük bir ihtiyaçmış. O zaman ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü açmak bizim görevimiz. Engelli kardeşlerimizin sosyalleşmeye, ailelerinin de onları güvenli bir yere emanet edip kendilerine vakit ayırmaya ihtiyacı var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri engelli çocuklarla birlikte butona basarak engelsiz çocuk evinin temelini attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:41 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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