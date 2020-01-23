Engelsiz Çocuk Evleri'nde her ay doğum günü kutlaması yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelsiz Çocuk Evleri'nde her ay doğum günü kutlaması yapılıyor - Son Dakika

Engelsiz Çocuk Evleri'nde her ay doğum günü kutlaması yapılıyor

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Çocuk Evi'nde misafir edilen çocukların daha mutlu olabilmeleri için her ay doğum günü kutlaması gerçekleştiriyor.

Engelsiz Çocuk Evleri'nde her ay doğum günü kutlaması yapılıyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Çocuk Evi'nde misafir edilen çocukların daha mutlu olabilmeleri için her ay doğum günü kutlaması gerçekleştiriyor. Ay içinde doğan çocuklar için gerçekleştirilen kutlamalar çocuklar için neşe kaynağı oluyor.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Beyazşehir Mahallesi'nde açılan Engelsiz Çocuk Evi ve Mimarsinan Parkı'nda yer alan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi ile 4-12 yaş arasındaki otizmli, down sendromlu ya da farklı zihinsel gelişim gösteren çocukların bakımını ve eğitimi üstlendi. Çocuklarla yakından ilgilenilen Engelsiz Çocuk Evi'nde onların mutluluğu için çeşitli etkinlikler de yapılıyor. Bu etkinliklerden birisi de her ay yapılan doğum günü kutlamaları. Her ay, o ay içinde doğan çocuklar için yapılan kutlamalar tüm çocukların katıldığı bir eğlenceye dönüşüyor. Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi, bu ay doğum günü olan Cem Elvis Akyürek, Tuğba Tektaş, Rabia Kocabaş ve Yusuf Akdoğan için bir kutlama yaptı. Ailelerin de katıldığı kutlamada çocuklar için pasta kesildi ve onların unutulmaz bir gün yaşamaları sağlandı. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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